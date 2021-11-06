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Экономика Вчера, 21:5574
Почему доллар взял уровень 27,0 грн/$, а обменники достигли 27,30 грн/$

Безналичный доллар взял психологическую отметку 27,0 грн/$. В среду, 24 ноября, его курс прибавил 13 копеек, и межбанк финишировал в рамках 26,98-27,0 грн/$.

На наличном рынке "американец" подорожал в среднем на 10 копеек:

  • до 26,95-27,20 грн/$ - продажа;
  • до 26,65-26,95 грн/$ - покупка.

А максимальная цена на продаже достигла 27,30 грн/$, которую, как и вчера ставил, Кристалл Банк. Но сразу несколько крупных структур устанавливали в своих кассах продажу по 26,20 грн/$: ПУМБ, Ощадбанк, А-Банк.

При этом банкиры отмечали разные настроения по покупке/продаже наличной валюты в разных регионах. Они напрямую отражались на расценках оптового рынка.

"Ажиотажных покупок в кассах не фиксируем, вообще настроения зависят от регионов. Например, в Киеве люди берут валюту немного активнее, потому здесь оптовые цены вечером были на уровне 26,92-27,0 грн/$. А вот в Одессе стали активнее сдавать доллар, возможно, для покупок в "Черную пятницу", потому здесь он дешевле - 26,93-26,95 грн/$", - рассказал "Стране" казначей одного из крупных банков.

Межбанк сегодня начал сбавлять обороты. Объем сделок на Bloomberg уменьшился с $328 млн до $217 млн. Нацбанк резко сократил объем своих валютных продаж: со вчерашних $170 млн до $30 млн. По всему видно, что рынок успокаивается после взлета курса доллара.

"До обеда на межбанке была неразбериха. Реальных валютных покупателей было совсем немного, а больше спекулянтов, которые не понимали, пройден ли курсовой пик, и куда гнать котировки - вверх или вниз. Потому рынок пошатали в разные стороны на небольших объемах сделок. А целенаправленное подорожание доллара пошло лишь после обеда, после того, как иностранцы снова вышли скупать валюту после выплат по ОВГЗ", - заметил "Стране" директор департамента трейдинга одного из банков.

Открывался межбанк с 3-копеечного роста курса - до 26,90 грн/$. За первый час торгов котировки подросли до 26,93-26,94 грн/$. Большинство сделок было за спекулянтами, которые пытались задрать курс наверх. Крупных валютных покупателей на торгах не было, и около 11:30 возникла пауза. Повисла неопределенность, и трейдеры не знали, в какую сторону тянуть котировки. На моменте они отошли вниз - на 26,90 грн/$, после чего более получаса двигались в рамках 26,90-26,9240 грн/$. Не было крупных покупателей и не появлялись нерезиденты.

Иностранцы как по звонку появились с покупкой доллара после 13:30. В этот час Министерство финансов выплатило держателям проценты (купон) по старым выпускам ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) в размере 4,79 млрд грн. Почти сразу покупку валюты заявил Ситибанк (среди его клиентов как раз и есть иностранные держатели украинских гособлигаций), и под него пошли взвинчивать курс - на 26,94 грн/$. Одновременно появился Нацбанк с валютной продажей возле этой отметки и "отгрузил", по разным оценкам, порядка $30 млн.

Спекулянты старались отыграться за пассивную первую половину дня, потому повышали котировки даже после завершения основных сделок. После 16 часов на единичных покупках курс подняли на 26,97 грн/$, а еще позже состоялось несколько сделок по 27,0-27,03 грн/$. Однако их было совсем мало, и их назвали не показательными. Потому итоговые курсы на финише торгов установили в диапазоне 26,98-27,0 грн/$.

"Уровень 27 грн/$ взят досрочно. Близость двухдневных выходных в США (завтра и послезавтра) ускорила процесс. Благодаря ним прессинг на валютном рынке до конца недели может немного улечься", - сказал "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В числе главных валютных покупателей сегодня выделили Ситибанка, а среди продавцов - Нацбанк и Укрэксимбанк.

Завтра, 25 ноября, в США будут отмечать День Благодарения, и американские банки работать не будут. Из-за выключенных долларовых корсчетов сделки на межбанке будут проводиться на условиях tom (с поставкой в понедельник) или через евро. Потому спрос на "американца" должен сократиться и объем торгов тоже.

Большинство опрошенных "Страной" казначеев ждет в четверг торговлю межбанка в диапазоне 26,90-27,05 грн/$.

"Общались с Лондоном, и там подтвердили, что первая реакция нерезидентов не негативные новости об ухудшении ситуации на границе Украины с РФ уже прошла. Если не будет новых негативных сообщений, то новых крупных продаж ОВГЗ и покупок доллара тоже быть не должно", - рассказали "Стране" в одном из банков.

Финансисты ждут в ближайшие два дня небольшой паузы на валютном рынке, и снижения активности по сделкам.

"В целом валютный рынок первой цели достиг. Быстро, агрессивно, резко. Что дальше - нужна пауза для осмотреться. Если паузы не будет, и напор нерезидентов сохранится - пойдем на 27,5 грн/$", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.

Евро обвалился на новый минимум

На мировом рынке доллар тоже подорожал, а курс евро провалился вниз, пробив психологическую отметку: с $1,1251/€ до $1,1197/€ после торгов в рамках $1,1194-1,1255/€.

Против евровалюты играли негативные новости из Евросоюза и позитивные из США:

  • Индекс делового климата в Германии в ноябре опустился с 97,7 до 96,5 пункта, индекс текущей экономической ситуации - с 100,2 до 99 пунктов и индекс экономических ожиданий - с 95,4 до 94,2 пункта.
  • Количество заявок на пособие по безработице в США за неделю упало до 199 тыс. Это минимум последних 50-ти лет, и прогноз был менее оптимистическим (260 тыс. заявок).
  • Доходы населения в Штатах за октябрь поднялись на 0,5%, а расходы на 1,3%. Что лучше прогнозов, которые были на уровне 0,2% и 1%, соответственно.

Немного расстроил аналитиков американский отчет о росте ВВП Соединенных Штатов за III квартал лишь на 2,1% при прогнозе 2,2%. Но этот негатив перебили сообщения с рынка труда и по доходам домохозяйств.

На этом фоне сегодня избавлялись от евро и покупали доллар.

В Украине средний наличный курс евро поднялся на 5 копеек благодаря подорожанию доллара:

  • до 30,30-30,60 грн/€ - продажа;
  • до 29,85-30,15 грн/€ - покупка.
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