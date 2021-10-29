Как новый штамм коронавируса обвалил нефть и мировые рынки и что это значит для Украины

В черную пятницу, 26 ноября, на мировых рынках наблюдалась настоящая "распродажа". Цены на нефть упали на почти на 12% достигнув двухмесячного минимума. Баррель январской нефти Brent на вечер, 26 ноября, стоил 72,7 долларов, нефть WTI упала на 13%, до 68 долларов.

Посыпались и фондовые рынки. Индекс Nasdaq Composite (рассчитывается по котировкам высокотехнологичных компаний) на открытии торгов опустился до 15 661,6 пункта (минус 1,16%). Промышленный индекс Dow Jones обвалился более чем на 1000 пунктов. Индекс S&P 500 (включает 500 американских компаний с наибольшей капитализацией) упал на 1,75% (до 4627,93 пункта).

Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,53%, китайский SSE Composite — 0,56%, южнокорейский KOSPI — 1,47%. Главный европейский фондовый индекс Euro Stoxx 50 упал на 3,66%, французский индекс CAC 40 — на 4,8%, британский FTSE 100 — на 3,44%, немецкий DAX — на 3,04%, итальянский FTSE MIB — на 3,28%

Также обрушились основные индексы российского фондового рынка. На 17:45 московского времени (16:45 по Киеву - Ред.) индекс Мосбиржи составил 3838,97 пункта (минус 2,76%) , индекс РТС — 1602,11 пункта (минус 3,82%).

То есть, мировые рынки охватила самая настоящая паника. Причина - снова в коронавирусе, точнее, новом штамме "Омикрон", который обнаружили накануне в Африке и Гонконге. Он намного заразнее "Дельты", и не факт, что вакцины против него действуют. Многие страны уже закрыли авиасообщение с проблемными регионами. Тем не менее, первый случай заражения новым штаммом уже выявили в Бельгии и в ряде других европейских стран. Также есть подтвержденные случаи в Израиле.

"Появился риск новых локдаунов. И, соответственно, падения спроса на нефть. Фондовые рынки обвалились следом — на панике", — говорит руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

На Украину это может повлиять в случае, если вслед за нефтью пойдут вниз и цены и на другое сырье.

Разбирались, почему снова посыпались мировые рынки, и что это значит для Украины.

Нефтяная распродажа

Котировки на нефть в пятницу упали на 12-13%.

Баррель нефти Brent предлагали по 72,7 долларов, нефть WTI — по 68 долларов. Стоит отметить, что это уже далеко не первый обвал на нефтяных биржах. Рынок лихорадит уже несколько недель, хотя и не так значительно, как 26 ноября. В пятницу случился самый большой обвал котировок с апреля прошлого года, когда цены на нефть впервые стали отрицательными.

Помимо паники из-за обнаружения нового смертоносного штамма коронавируса, на нефтяные котировки давит информация, что некоторые страны, в том числе США, Китай, Индия и Япония, намерены распечатать свои стратегические запасы нефти для снижения ее стоимости. Президент США Джо Байден заявил, что на рынок "выльют" 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса, причем 18 млн продадут в ускоренном порядке. Индия уже в ближайшее время может объявить о продаже 5 млн баррелей из стратегических 39 млн.

Япония высвободит из запасов 4,2 млн баррелей. Китай также планирует "распечатать" свои стратегические запасы. "Китайская сторона организует выпуск сырой нефти из государственных резервов в соответствии со своими реальными потребностями",- заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

В ОПЭК уже заявили, что открытие стратегических запасов приведет к резкому увеличению поставок нефти.

Совет Экономической комиссии (ECB) прогнозирует, что к концу этого года профицит по нефти может составить порядка 400 тысяч баррелей в сутки.

Также есть неопределенность с добычей. 2 декабря состоится встреча ОПЭК+, на которой определятся с политикой картеля на первый квартал 2022 года. Под вопросом сейчас даже планируемое ранее незначительное увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики считают, что рынок после "панической атаки" немного отыграет. В Bloomberg заявили, что причиной столь большого обвала стал в том числе аномально низкий объем торгов в США в первую послепраздничную сессию, а также слив дешевеющих фьючерсов банками, которые таким образов хеджируются от убытков.

Но, скорее всего, реализация прогнозов по подорожанию нефти до 100 долларов за барель на фоне восстановления экономики после пандемии, откладывается на неопределенное время. Более того, если худшие опасения по новому штамму подтвердятся, обвал нефтяных котировок может быть еще более существенным.

Упали биржевые индексы и биткоин

Лихорадит также фондовые рынки. Как пишет The Wall Street Journal, ситуация в пятницу, 26 ноября, сильно напоминала события весны 2020 года, когда на волне пандемии биржи просто посыпались. Накануне выходных, которые могут принести очередные тревожные новости по коронавирусу, трейдеры сбрасывали все по максимуму, - пишет издание.

В итоге посыпались все биржевые индексы. Nasdaq Composite на открытии торгов опустился до 15 661,6 пункта (минус 1,16%. Dow Jones потерял 1000 пунктов или порядка 2,4%. Индекс S&P 500 упал на 1,57%.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,53%, китайский SSE Composite — 0,56%, южнокорейский KOSPI — 1,47%. Главный европейский фондовый индекс Euro Stoxx 50 упал на 3,66%, французский CAC 40 — на 4,8%, британский FTSE 100 — на 3,44%, немецкий DAX — на 3,04%, итальянский FTSE MIB — на 3,28%.

На Московской бирже индексы 26 ноября упали на 3,47%, а за последнюю неделю — на 5,1%. Это самое большое снижение в этом году. Также снизился курс рубля к доллару (на 0,87 рубля) и евро (на 1,73 рубля).

После появления информации о новом штамме, акции многих авиа и круизных компаний рухнули на 5—17%, к примеру, акции British Airways упали на 14%, "Аэрофлота"- на 5,4%, EasyJet - на 11,4%. Инвесторы опасаются, что будут новые массовые запреты на путешествия.

Грандиозный обвал зафиксирован также по биткоину. В пятницу на торгах в Азии на подешевел на 6%, до 54350 долларов за монету. Хотя днем ранее, в четверг, 25 ноября, биткоин, наоборот, подорожал на 3,19%. Но на тот момент еще не началась паника по поводу нового штамма.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен прогнозирует сильную коррекцию на фондовом рынке в ближайшие два квартала. По его мнению, в 2022 году фондовый рынок может упасть на 25%. Дело не только в коронавирусе, но и в более жесткой политике ФРС. Якобсен уверен, что будет не менее трех циклов повышения процентных ставок, чтобы обуздать растущую инфляцию.

"Вопрос — как разрешить ситуацию с высокой инфляцией? Только через распродажу на фондовом рынке",— считает Якобсен.

Новый штамм и угроза локдаунов

Что за новый штамм коронавируса, который обвалил нефть и фондовые рынки? Мы уже подробно писали о штамме "Омикрон". Это самый жесткий из всех известных на сегодня штаммов коронавируса, он заразнее "Дельты" и имеет 32 мутации. Первые заражения зафиксированы в Ботсване, странах Южной Африки и Гонконге. Но уже есть подтвержденные случаи также в Израиле и странах ЕС. В пятницу, 26 ноября ВОЗ созвал чрезвычайное совещание по поводу нового штамма. Он был квалифицирован как вызывающий беспокойство. Многие страны, в том числе, Великобритания, Израиль, Турция, Россия, США, закрыли авиасообщение или ограничивают въезд и выезд по опасным регионам. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС помещать на строгий карантин тех, кто въехал из стран с новым штаммом.

Главное, что неясно на данный момент,— эффективны ли против нового штамма вакцины от ковида.

Как пишет издание Politico, ссылаясь на Монику Ганди, врача по инфекционным заболеваниям/ВИЧ из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, поскольку клеточный иммунный ответ очень сложный, есть шанс, что вакцины все же будут работать.

"Мы ожидаем данных лабораторных тестов самое позднее через две недели", - сказал представитель BioNTech. "Эти данные дадут больше информации о том, может ли B.1.1.529 (Омикрон- Ред) быть "ускользающим" вариантом, который может потребовать корректировки нашей вакцины, если распространится по всему миру", - цитирует издание представителя компании.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла еще в сентябре заявляла, что они могут разработать версию вакцины, которая будет адаптирована к новым штаммам "менее чем за 100 дней". Также она сказала, что производители вакцин пытаются "опережать вирус". Но пока неясно, как это сработает на практике, и не будет ли новой волны пандемии и локдаунов, которые снова могут "выключить" экономику.

Пять последствий для Украины

Пока на мировых рынках - просто очередной переполох. Но, если ситуация с новым штаммом окажется серьезной, а такие опасения есть, для вира наступит новый кошмар - затяжные локдауны, спад экономики со всеми вытекающими последствиями, - говорит глава Экономического дискуссионного клубы Олег Пендзин.

"Причем, если на прошлых пиках страны активно включали печатные станки и выбрасывали триллионы долларов на поддержку бизнеса и людей, то сейчас такая возможность уже под большим вопросом. Поэтому, можно ожидать, что обширных пакетов помощи не будет, а это значит - угроза банкротства многих компаний и ухудшение благосостояния семей", - добавил экономист Алексей Кущ.

Что это значит для Украины?

Во-первых, могут на фоне обвала нефти подешеветь нефтепродукты, что для нас - плюс. Но только, если не будет очередной девальвации гривны. Так как повышение курса доллара на одну гривну в течение двух недель дает прибавку на литре бензина в 60 копеек, - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Во-вторых, есть шансы, что продовольственные рынки не только не упадут, но и наоборот, будут расти.

"В прошлом году продовольствие в мире подорожало более чем на 30%. На фоне новой волны может быть очередной рост, а это - дополнительные заработки для наших экспортеров. Но проблема в том, что вывезли уже слишком много. Особенно продовольственной пшеницы, спрос на которую в Европе вырос из-за снижения урожая во Франции. А так как наше правительство никак не реагирует на рекорды по экспорту, может случиться так, что печь хлеб в Украине скоро будет не из чего. Это значит, что и на внутреннем рынке цены вырастут", — говорит Пендзин.

Впрочем, по поводу агрорынков не все однозначно.

"В прошлом году рынки продовольствия расти на фоне триллионах пакетов помощи от государств. В этом году, если их не будет, то и рост под вопросом. Кроме того, из-за снижения рубля усилится конкуренция наших экспортеров с российскими, продукция которых в долларах автоматически подешевеет. Поэтому и отечественным трейдерам придется снижать ценники", - отмечает Кущ.

В-третьих, сырьевые ножницы (когда нефть и энергопродукты сравнительно недорогие, а наши экспортные позиции - зерно и металл - продаются по высоким ценам) в этот раз будут "резать" явно не в нашу пользу.

"В прошлом году руда была по 220 долларов,. А нефть по 70. Сейчас руда - ниже 100 долларов при фактически той же цене нефти. Кроме того, энергопродукты уже фактически отвязаны от нефтяных котировок. Нефть может и дальше дешеветь, а газ, наоборот, будет дорожать, что для нас - однозначный минус", — говорит Кущ.

В-четвертых, по словам Куща, если ситуация в мире будет ухудшаться, уже в течение пары недель может усилиться бегство инвесторов из наших ОВГЗ, которые традиционно предпочитают пересидеть смутные времена в золоте и американских ценных бумагах. Тем более, что этот процесс уже начался на фоне слухов о предстоящем нападении России на Украину.

В-пятых, бегство инвесторов может обвалить гривну. "Может ускориться девальвация гривны. Называть сейчас какие -то цифры сложно, но можно прогнозировать, что гривна отыграет уже накопленный за прошлые годы инфляционный потенциал, а это не менее 10%. То есть, 2-3 гривны роста на долларе мы получим уже со старта", - пояснил нам Кущ.

При этом внешние займы для Украины могут подорожать. "В целом, если мировая экономика снова начнет падать, то наша может обрушиться еще сильнее, так как в этом году уже нет "сырьевых ножниц", которые ранее резали в нашу пользу", - подытожил Кущ.