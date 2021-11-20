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Экономика Сегодня, 21:1354
Импорт белорусской электроэнергии более чем в два раза увеличила Украина

В понедельник, 29 ноября, Украина увеличила импорт электроэнергии из Беларуси больше, чем в два раза - до 900 МВт-час. На прошлой неделе поставки составляли 415 МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

При этом мощность на импорт электроэнергии из Беларуси состоянием на 29 ноября получила "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко.

Напомним, 21 ноября в пресс-службе Минэнерго Беларуси заявили, что Республика возобновила импорт электроэнергии в Украину, который был остановлен 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.

В то же время на заседании Кабинета министров в среду, 24 ноября, стало известно, что к сентябрю 2023 года Украина полностью откажется от импорта электричества из России и Беларуси. Отказ от электроэнергии из соседних России и Беларуси является одним из пунктов утвержденного плана по борьбе с олигархами. 

Импорт белорусской электроэнергии более чем в два раза увеличила Украина

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Теги: news, новости, Украина, Электроэнергия, 7dniv, 7dnivinfo  
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