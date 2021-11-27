 

Во вторник утром цены на нефть Brent упали до минимума с начала сентября

Экономика Сегодня, 12:4530
Во вторник утром цены на нефть Brent упали до минимума с начала сентября

Утром во вторник, 30 ноября, цены на нефть после недавнего падения на фоне новостей о новом штамме коронавируса "Омикрон" снова поползли вниз. Стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 71 доллара.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent сегодня впервые с 10 сентября опустилась ниже $72 за баррель. После начала торгов всего за минуту стоимость барреля Brent опустилась ниже 71 доллара.

По данным на 08:35 нефть марки Brent торговалась в районе 71,20 долларов за баррель. Таким образом, за сутки Brent потеряла 2%.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Brent, Нефть, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Как новый штамм коронавируса обвалил нефть и мировые рынки и что это значит для Украины
Как новый штамм коронавируса обвалил нефть и мировые рынки и что это значит для Украины
27-ноя-2021, 13:25
Рынок нефти: что нужно знать трейдеру?
Рынок нефти: что нужно знать трейдеру?
28-ноя-2021, 09:00
Отметку в $68 тысяч перешагнул биткоин
Отметку в $68 тысяч перешагнул биткоин
9-ноя-2021, 10:28
Из-за слабого китайского импорта мировые цены на нефть медленно ползут вниз
Из-за слабого китайского импорта мировые цены на нефть медленно ползут вниз
13-окт-2021, 21:56
В Европе цена газа превысила отметку в 1400 долларов
В Европе цена газа превысила отметку в 1400 долларов
5-окт-2021, 20:06

Последние новости

12:45
Экономика
Во вторник утром цены на нефть Brent упали до минимума с начала сентября
11:48
События
На территории сельской школы на Волыни прогремел взрыв
10:59
События
Госстат заявил что долги по зарплатам в Украине выросли с начала года на 50%
10:27
События
Почему вредно курить кальян объяснили украинцам в МОЗ
10:18
События
Компания производившая с XIX века в Австрии конфеты "Моцарт" объявила себя банкротом в пандемию
10:05
События
Пентагон заявил что США решили расширить военное присутствие в Австралии для сдерживания Китая
10:00
События
В Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ от вакцинации
09:57
Политика
Найдет ли "Слуга народа" в Раде голоса за главные законы
08:41
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 2021
Вчера, 2021-11-29
21:27
События
Уголовное дело по поводу "заговора декабристов", о котором заявлял Зеленский завела СБУ
21:25
События
Разрешить допуск иностранных войск в Украину Зеленский просит Раду
21:17
События
Крым российским признали в "Талибане"
21:13
Экономика
Импорт белорусской электроэнергии более чем в два раза увеличила Украина
18:51
События
Как китайцы хотят засудить Украину на $4,5 млрд за "Мотор Сич"
18:05
События
Иск главреда "Страны" Гужвы к Зеленскому начал рассматривать суд
18:02
События
После 2 лет заседаний суд вернул прокурорам дело о подготовке Савченко и Рубаном расстрела Рады из минометов
17:41
События
Что нового стало известно о штамме коронавируса "Омикрон"
17:38
События
Лукашенко заявил о готовности вступить в войну на Донбассе
17:33
События
Полицейский на Волыни застрелился в туалете отделения
15:52
События
Во время охоты в Черниговской области товарищи случайно подпстрелили полицейского

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20211369
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 20211154
Способ убивать коронавирус за две секунды нашли израильские ученые582
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 2021468
Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой390
Что известно о "госперевороте с Ахметовым", о котором заявил Зеленский. Реконструкция360
Мужчина чудом долетел живым из Гватемалы в США, спрятавшись в шасси самолета312

Досуг

Как найти работу в пригороде Киева?
Как найти работу в пригороде Киева?
Столица Украины может предложить своим жителям и гостям немало высокооплачиваемых вакансий. Но и в пригороде Киева огромное количество предложений. Очень часто для получения профессии не нужна высокая квалификация.
Вчера, 22:57109
Канефрон Н
Канефрон Н
В урологической практике все чаще встречаются заболевания мочевыводящих путей, занимая второе место в группе экстрагенитальной патологии. Бороться с ними помогают специализированные лекарственные средства, среди обилия которых выделяется Канефрон®Н растительного происхождения.
Вчера, 20:4095
Преимущества автоматизированного колл-центра
Преимущества автоматизированного колл-центра
Для организации телефонных переговоров сотрудников с клиентами необходимо создать колл-центр. Это поможет наладить обратную связь с пользователями, узнать, какие товары и услуги пользуются спросом, проводить различные опросы, сообщать о новых акциях.
Вчера, 17:43140
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость
Сегодня в Украине все бо́льшую популярность обретают балконы во французском стиле. Первоначально «французским» называли балкон, имеющий очень узкую площадку и небольшое ограждение с уличной стороны.
Вчера, 15:14122
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
Инвестиции в недвижимость - животрепещущая тема, особенно если речь идет о квартирах или домах у моря. Их можно использовать и как жилье для себя, и как объект для сдачи в аренду.
Вчера, 15:12138
Как выбрать надувной и спортивный батут для ребенка
Как выбрать надувной и спортивный батут для ребенка
Ни один родитель не откажет себе в удовольствии порадовать детвору таким интересным развлечением, как батут. При этом необязательно водить ребенка в парк аттракционов.
Вчера, 15:03113

События

На территории сельской школы на Волыни прогремел взрыв
На территории сельской школы на Волыни прогремел взрыв
В понедельник, 29 ноября, в Волынской области произошел взрыв газа в котельной на территории одной из школ.
Сегодня, 11:4859
Госстат заявил что долги по зарплатам в Украине выросли с начала года на 50%
Госстат заявил что долги по зарплатам в Украине выросли с начала года на 50%
По состоянию на 1 ноября текущего года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила около 4 007 млн гривен.
Сегодня, 10:5967
Почему вредно курить кальян объяснили украинцам в МОЗ
Почему вредно курить кальян объяснили украинцам в МОЗ
В Минздраве Украины рассказали украинцам, почему вредно курить кальян.
Сегодня, 10:2764
Компания производившая с XIX века в Австрии конфеты "Моцарт" объявила себя банкротом в пандемию
Компания производившая с XIX века в Австрии конфеты "Моцарт" объявила себя банкротом в пандемию
Австрийская компания-производитель конфет "Моцарт", существующая с 1896 года, объявила себя банкротом в результате пандемии коронавируса.
Сегодня, 10:1876
Пентагон заявил что США решили расширить военное присутствие в Австралии для сдерживания Китая
Пентагон заявил что США решили расширить военное присутствие в Австралии для сдерживания Китая
США планируют расширить свое военное присутствие и для этого усилить необходимую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана.
Сегодня, 10:0574
В Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ от вакцинации
В Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ от вакцинации
В Австрии отказ от обязательной вакцинации будет караться штрафом до 7,2 тысяч евро.
Сегодня, 10:0076
7 Днів