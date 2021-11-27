Во вторник утром цены на нефть Brent упали до минимума с начала сентября

Утром во вторник, 30 ноября, цены на нефть после недавнего падения на фоне новостей о новом штамме коронавируса "Омикрон" снова поползли вниз. Стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 71 доллара.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent сегодня впервые с 10 сентября опустилась ниже $72 за баррель. После начала торгов всего за минуту стоимость барреля Brent опустилась ниже 71 доллара.

По данным на 08:35 нефть марки Brent торговалась в районе 71,20 долларов за баррель. Таким образом, за сутки Brent потеряла 2%.