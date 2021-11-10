Цена Bitcoin за сутки рухнула почти на 18%

За последние сутки стоимость популярной криптовалюты Bitcoin снизилась с 57,4 тысяч долларов до 42,8 тысяч.

Об этом говорят данные торгов.

По состоянию на 12:00 по Киеву субботы, 4 декабря, криптовалюта торгуется на отметке 47,5 тысяч долларов. Это минимум с конца сентября текущего года.

За сутки падение биткоина составило почти 18%, а за неделю курс опустился на 15%. Рыночная капитализация криптовалюты опустилась до $879 млрд.

Падение сопровождается массовой ликвидацией счетов в криптовалюте.

"За последние 24 часа было ликвидировано 410 000 криптосчетов на общую сумму 2,6 миллиарда долларов", - говорится на странице Bitcoin в Твиттере.

Также в цене снизилась криптовалюта эфир (Ethereum). За сутки она подешевела на 15% — с $4124.28 до $3,897.52.