Курс гривны к доллару немного упал

Новая неделя на межбанке началась с удешевления доллара. В понедельник, 6 декабря, его курс опустился на 2 копейки - до 27,30-27,32 грн/$.

Наличный рынок шел в противоположную сторону. В кассах банков "американец" прибавил 5 копеек на продаже и 10 на покупке:

до 27,40-27,60 грн/$ - продажа;

до 27,10-27,30 грн/$ - покупка.

Банкиры говорили о росте спроса населения на валюту. Оптовые наличные курсы поднялись с 27,30-27,32 грн/$ до 27,32-27,38 грн/$.

На межбанке целый день шла живая торговля, но она была малообъемной. Объем сделок на Bloomberg провалился с $292 млн до $169 млн. Нацбанк не появлялся на торгах.

"Крупных валютных продавцов и покупателей сегодня не было. Доминировали спекулянты, а в целом рынок варился сам в себе, без неожиданностей. Экспортеры придерживали доллар и мало продавали, а импортеры покупали не очень много", - описал "Стране" настроения директор казначейства крупного банка.

Открывался межбанк подорожанием доллара на 1 копейку - до 27,35 грн/$. Но почти сразу активизировались спекулянты, которые быстро задрали курс сначала на 27,40 грн/$, а затем и на 27,42 грн/$ - максимума сегодняшнего дня. После чего около часа рынок гоняли в рамках 27,36-27,40 грн/$. Спекулянты поняли, что сегодня крупных игроков не будет, и старались раскачать котировки, чтобы побольше заработать на курсовой разнице. Ситуация немного успокоилась лишь после полудня, когда межбанк спустился в область 27,35-27,38 грн/$, а затем и на 27,34 грн/$. На финише торгов было несколько крупных сделок, но уже на пониженных ценовых уровнях. Благодаря чему закрытие произошло в диапазоне 27,30-27,32 грн/$.

"Валютный рынок нервозный. Новостной фон уплотняется. Завтра должна пройти онлайн- встреча президентов США Байдена и РФ Путина, и ожидания по ее результатам очень разные. Многие ждут деэскалацию, но по факту могут быть и неприятные сообщения. Еще межбанк ждет решения по учетной ставке от нашего Нацбанка, и потому делает паузу по крупным сделкам. Решение должно быть озвучено 9 декабря. Рынок закладывает возможность повышения ставки, что начинает тормозить спекулятивный капитал", - руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Политические новости могут влиять на настроения экспортеров и спекулянтов. При негативных сообщениях и росте напряженности между Украиной и РФ крупные корпорации могут сокращать валютные продажи, а спекулянты - раскачивать сильнее котировки. А на хороших новостях гривна может укрепляться.

"При положительном новостном фоне снизится давление нерезидентов и спекулянтов, темпы девальвации снизятся. Рынок попробует нащупать баланс между аграриями, импортом, населением", - считает Шевчишин.

На завтра финансисты дают разные курсовые прогнозы. Одни ждут старта в рамках 27,28-27,30 грн/$ и последующего снижения доллара. А другие допускают новый штурм уровня 27,40 грн/$.

Евро отступил из-за инфляции в США

На мировом рынке доллар подорожал, а курс евро отошел с $1,1290/€ до $1,1284/€ после торгов в диапазоне $1,1267-1,1324/€.

Трейдеры перевкладывались из евро в доллар накануне публикации отчета по инфляции из США. Аналитики прогнозируют, что ее уровень в годовом исчислении составит 6,7% - это максимум с июня 1982 года. Что, как считают, финансисты, может подтолкнуть американский Федрезерв к оперативному сворачиванию денежной эмиссии и повышению ставки. На этом базируются ожидания по подорожанию "американца".

В Украине наличный курс евро опустился в среднем на 5-10 копеек: