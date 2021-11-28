Прогноз роста ВВП Украины почти на процент ухудшили в Минэкономики

Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) нашей страны в текущем и следующем годах из-за замедления поступлений инвестиций.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, который обнародовало ведомство, во вторник, 7 декабря.

"Эксперты ожидают рост ВВП: в 2021 году на уровне 3,4% в отличие от ранее прогнозируемых 4,1%, в 2022 году – на 3,6% в отличие от 3,7% соответственно", - сказано в прогнозе.

В ведомстве причиной пересмотра прогноза назвали замедление роста инвестиций.

В то же время в Минэкономики считают, что в 2023 и 2024 годах рост отечественной экономики составит 3,4% и 4% соответственно.

Вместе с тем, Украина завершает текущий год с самым высоким долларовым показателем ВВП за всю историю - около 195 миллиардов.