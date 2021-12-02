 

Кабмин добавил Пенсионному фонду полмилиарда и погасил его долги на 3,8 млрд

Экономика Вчера, 21:1560
Кабмин добавил Пенсионному фонду полмилиарда и погасил его долги на 3,8 млрд

Кабинет Министров Украины на заседании, в четверг, 9 декабря, пересмотрел бюджет в отношении пенсионного фонда.

В пояснительной записке сказано, что с учетом перерасчета пенсий в декабре, и выполнения судебных решений по чернобыльца и военным, денег в пенсионном фонте недостаточно.

Так, только на выплаты по судебным искам не хватает 3,4 млрд гривен. Также образовался дефицит в размере 200 млн по статье на медицинские экспертизы лиц, получающих пенсии по инвалидности.

На минимальные пенсии для украинцев, которые достигли 65 лет (в размере 40% от минимальной зарплаты) не хватает почти миллиард. При этом есть экономия на доставке пенсий - 200 млн гривен.

В итоге Фонду перераспределили 0,5 млрд гривен и погасили задолженность по уплате Единого социального взноса (ЕСВ) на 3,8 млрд. 

Таким образом расходная часть пенсионного фонда выросла до более чем 521 млрд гривен.

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Теги: news, новости, Украина, Пенсионный, фонд, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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