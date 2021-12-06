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Экономика Сегодня, 17:2163
Ниже 27 гривен опустился курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2021 года опустил официальный курс ниже 27 гривен за доллар. Курс снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 26,8846 гривен за 1 доллар (-0,1395грн). При этом курс доллара на 13 декабря составляет: 27,0241 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара продолжает тенденцию на снижение, которая началась еще на прошлой неделе.

Межбанк

На открытии межбанковского валютного рынка 13 декабря курс доллара был на отметке 26,91 гривен в продаже и на отметке 26,89 гривен в покупке.

За час до закрытия межбанка американская валюта немного прибавила и продается за 26,95 гривен.

Прогноз

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина рассказал, что на этой неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,95 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,9/27,1 грн.

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