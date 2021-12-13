Официальный курс гривни к доллару повысил НБУ

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 11 копеек в четверг сохранился на уровне 27,18 гривен за 1 доллар.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на участников валютного рынка в четверг, 16 декабря.

По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,14-27,17 гривен за 1 доллар, затем котировки выросли до 27,21-27,24 гривен за 1 доллар, после чего установились на уровне 27,17-27,19 гривен за 1 доллар.

С начала текущего года курс гривни на межбанке укрепился на 3,99%, с 28,31 гривен за 1 доллар до 27,18 гривен за 1 доллар.

В 2020 году курс гривни на межбанке снизился на 19,25%, с 23,74 гривен за 1 доллар до 28,31 гривен за 1 доллар.

В 2019 году курс гривни на межбанке укрепился на 14,36%, с 27,72 гривен за 1 доллар до 23,74 гривен за 1 доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 17-19 декабря, на 0,31 копеек - до 27,1929 гривен за 1 доллар.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 16 декабря, на 19,75 копеек - до 27,1960 гривен за 1 доллар.

Национальный банк установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам: