Официальный курс гривни к доллару повысил НБУ

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 11 копеек в четверг сохранился на уровне 27,18 гривен за 1 доллар.
Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на участников валютного рынка в четверг, 16 декабря.
По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,14-27,17 гривен за 1 доллар, затем котировки выросли до 27,21-27,24 гривен за 1 доллар, после чего установились на уровне 27,17-27,19 гривен за 1 доллар.
С начала текущего года курс гривни на межбанке укрепился на 3,99%, с 28,31 гривен за 1 доллар до 27,18 гривен за 1 доллар.
В 2020 году курс гривни на межбанке снизился на 19,25%, с 23,74 гривен за 1 доллар до 28,31 гривен за 1 доллар.
В 2019 году курс гривни на межбанке укрепился на 14,36%, с 27,72 гривен за 1 доллар до 23,74 гривен за 1 доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 17-19 декабря, на 0,31 копеек - до 27,1929 гривен за 1 доллар.
В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 16 декабря, на 19,75 копеек - до 27,1960 гривен за 1 доллар.
Национальный банк установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам:
- 1 фунт стерлингов - 36,3583 гривен
- 1 доллар США - 27,1929 гривен
- 1 швейцарский франк - 29,5254 гривен
- 10 иен - 2,3829 гривни
- 10 российских рублей - 3,7005 гривни
- 1 евро - 30,8435 гривен