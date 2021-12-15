На Украинской энергетической бирже цены на газ перевалили за 60 тысяч гривен за тысячу кубометров

Во вторник, 21 декабря, цены на газ на "Украинской энергетической бирже" перевалили за шестьдесят тысяч гривен за тысячу кубометров, побив вчерашний рекорд с ценниками до 58 тысяч грн за тысячу кубов.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи.

Таким образом, Нафтогаз Трейдинг продает газ по 61 тысяче 200 гривен за тысячу кубометров. При этом еще в понедельник цена была 52-58 тысяч грн.

Цены растут на фоне подорожания газа в Европе из-за похолодания и неопределённости со сроками сертификации российского газопровода "Северного потока-2".