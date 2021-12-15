 

На Украинской энергетической бирже цены на газ перевалили за 60 тысяч гривен за тысячу кубометров

Экономика Сегодня, 14:2444
На Украинской энергетической бирже цены на газ перевалили за 60 тысяч гривен за тысячу кубометров

Во вторник, 21 декабря, цены на газ на "Украинской энергетической бирже" перевалили за шестьдесят тысяч гривен за тысячу кубометров, побив вчерашний рекорд  с ценниками до 58 тысяч грн за тысячу кубов.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи.

Таким образом, Нафтогаз Трейдинг продает газ по 61 тысяче 200 гривен за тысячу кубометров. При этом еще в понедельник цена была 52-58 тысяч грн.

Цены растут на фоне подорожания газа в Европе из-за похолодания и неопределённости со сроками сертификации российского газопровода "Северного потока-2".

На Украинской энергетической бирже цены на газ перевалили за 60 тысяч гривен за тысячу кубометров

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, газ, цены, биржа, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше
Почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше
Вчера, 20:43
Выше $1900 за тысячу кубов на фоне холодов и торможения запуска
Выше $1900 за тысячу кубов на фоне холодов и торможения запуска "Северного потока-2" поднялась цена газа в ЕС
Вчера, 12:31
В Европе Цена на газ взлетела до $1560 за тысячу кубометров
В Европе Цена на газ взлетела до $1560 за тысячу кубометров
15-дек-2021, 11:33
Планку в $1200 превысила цена на газ в Европе
Планку в $1200 превысила цена на газ в Европе
8-дек-2021, 15:04
После увеличения заявки
После увеличения заявки "Газпрома" на транзит через Украину в Европе цены на газ упали до $800
10-ноя-2021, 15:28

Последние новости

14:56
События
Украину в возможные переговоры с США по гарантиям безопасности Россия включать не намерена
14:53
Политика
Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в начале 2022 года планирует подписать Зеленский
14:51
События
Обвинение по 12 статьям в Беларуси предъявили девушке Протасевича Сапеге
14:27
События
Показания "грузинских снайперов" о расстрелах на Майдане изучил суд и вызывает на допрос Мамуку Мамулашвили
14:24
Экономика
На Украинской энергетической бирже цены на газ перевалили за 60 тысяч гривен за тысячу кубометров
14:23
Политика
После объявления о подозрении Порошенко заявил что до нового года в Украину не вернется
11:54
События
Что думают украинские медики об обязательной вакцинации
11:43
События
Возле Мадагаскара затонул корабль. Десятки человек пропали без вести, не менее 17 погибли
11:42
События
Экспертов по кибервойне в Украину для защиты от потенциальной кибератаки РФ направили США и Британия
11:39
События
В ответ на предложения России по безопасности США представят свой список беспокойств
11:01
События
Когда Минздрав примет решение о сроках и порядке бустерной вакцинации в Украине рассказал Шмыгаль
10:42
События
Массовое ДТП, в котором пострадали 8 машин спровоцировал гололед под Ровно
09:57
События
Оптимистичный прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса дали в ВОЗ
09:54
Политика
Признание судом незаконным конкурса на должность главы САП прокомментировали у Зеленского
09:52
События
Песчаная буря невиданной силы пронеслась над Австралией
09:49
События
Цифровую анкету для всех въезжающих в страну туристов ввела Румыния
09:41
События
Вспышка коронавируса произошла на крупнейшем в мире круизном лайнере
08:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 декабря 2021
Вчера, 2021-12-20
20:46
События
Пробки, вызванные снегопадом сковали украинскую столицу
20:44
События
Госдеп максимально повысил уровень угрозы для граждан США на территории Украины

Новости ТОП-7

В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. Не обошлось без ляпа от Кличко.4710
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 декабря 2021618
Почему СБУ заявляет об угрозе отключения от отопления целых регионов597
На врача, которому запретили делать прививки от COVID напали и избили454
Подозрительные выплаты "Вовиной тысячи" будет отслеживать киберполиция302
"Слуга народа" Тищенко предложил переименовать котлеты297
Леонардо Ди Каприо спас своих тонущих собак из ледяного озера277

Досуг

Акция “Новый год” в Эльдорадо
Акция “Новый год” в Эльдорадо
Предпраздничная акция в крупнейшем интернет-магазине смартфонов открыла уникальные возможности для покупок в преддверии Нового года и Рождества.
Вчера, 18:47165
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения
Глаукома — целая группа заболеваний, которые определяются приблизительно одинаковым симптомным рядом. Их деление идет по группам, а также степеням. Эффективность лечебных процедур во многом зависит от того, на какой стадии будет обнаружена болезнь.
Вчера, 18:45138
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Трудно представить современную жизнь коммунальных услуг, которые делают нашу жизнь комфортной и уютной. И очень важно своевременно оплачивать за электричество, газ, воду, дабы избежать каких-либо недоразумений и прочих подобных моментов.
Вчера, 16:21113
Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?
Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?
Автомобилисты довольно часто любят дискутировать на тему того, какое транспортное средство лучше покупать: новую машину D-класса или же подержанное авто в возрасте 10 лет и более, но бизнес-класса?
Вчера, 16:18127
Как выбрать идеальные часы для себя ?
Как выбрать идеальные часы для себя ?
Часы - один из важнейших и невременных аксессуаров. Выбор идеальных часов может оказаться непростой задачей, поскольку на рынке существует много разных моделей с таким большим количеством функций.
Вчера, 14:53122
10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже
10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже
Новый комплекс Гранд Бурже привлекает внимание насыщенной внутренней инфраструктурой — на прилегающей территории и в непосредственной близости есть все необходимое для тех, кому важен ежедневный комфорт. О каких плюсах проекта важно знать инвесторам?
Вчера, 14:50120

События

Украину в возможные переговоры с США по гарантиям безопасности Россия включать не намерена
Украину в возможные переговоры с США по гарантиям безопасности Россия включать не намерена
Россия не считает необходимым участие Киева в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Сегодня, 14:5635
Обвинение по 12 статьям в Беларуси предъявили девушке Протасевича Сапеге
Обвинение по 12 статьям в Беларуси предъявили девушке Протасевича Сапеге
Девушка белорусского оппозиционера Романа Протасевича гражданка РФ София Сапега, которую задержали после принудительной посадки самолета в Минске, написала прошение о помиловании на имя президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сегодня, 14:5134
Показания "грузинских снайперов" о расстрелах на Майдане изучил суд и вызывает на допрос Мамуку Мамулашвили
Показания "грузинских снайперов" о расстрелах на Майдане изучил суд и вызывает на допрос Мамуку Мамулашвили
Святошинский суд изучил показания "грузинских снайперов" по делу о расстрелах людей на Майдане в феврале 2014 года и вызвал в суд бывшего грузинского военного, сторонника и активного помощника Михаила Саакашвили, а ныне командира "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили.
Сегодня, 14:2749
Что думают украинские медики об обязательной вакцинации
Что думают украинские медики об обязательной вакцинации
Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, представители которых обязаны вакцинироваться от коронавируса.
Сегодня, 11:5492
Возле Мадагаскара затонул корабль. Десятки человек пропали без вести, не менее 17 погибли
Возле Мадагаскара затонул корабль. Десятки человек пропали без вести, не менее 17 погибли
В Индийском океане, у северо-восточного побережья Мадагаскара грузовое судно потерпело крушение.
Сегодня, 11:4388
Экспертов по кибервойне в Украину для защиты от потенциальной кибератаки РФ направили США и Британия
Экспертов по кибервойне в Украину для защиты от потенциальной кибератаки РФ направили США и Британия
США и Британия направили в Украину команду специалистов по кибербезопасности для защиты энергосетей, банковской системы и иных важных элементов экономики и правительства от потенциальной кибератаки со стороны России. 
Сегодня, 11:4298
7 Днів