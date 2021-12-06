 

Как госбанк поднял курс доллара. Почему падает гривня?

Экономика Вчера, 21:5575
Как госбанк поднял курс доллара. Почему падает гривня?

В среду, 22 декабря, безналичный курс доллара поднялся на 11 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,28-27,30 грн/$. При этом наличные цены в кассах поменялись мало:

  • 27,27-27,45 грн/$ - продажа;
  • 26,95-27,20 грн/$ - покупка.

"На наличном рынке спокойно, ажиотажа нет. Немного активнее доллар берут в Харькове и Днепре, а в Киеве больше продают. Скорее всего, по итогам декабря получим профицит, то есть объем валютной продажи населения превысит покупку", - заверили "Страну" в одном из системных банков.

Межбанк наращивает обороты. Объем сделок на площадке Bloomberg поднялся с $200,2 млн до $229 млн. Нацбанка на торгах не заметили.

А главными действующими лицами безналичных торгов назвали два госбанка - Укргазбанк и Укрэксимбанк.

"Мы наблюдали битву титанов. Укргазбанк продавал доллар, а Укрэксимбанк его активно закупал. Были, конечно, и другие игроки - утром, например, на валютной продаже чувствовались аграрии. Но эта государственная парочка выделялась на общем фоне, и особенно плотно торговала в рамках 27,24-27,26 грн/$", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.

Открывался межбанк снижением курса доллар на 1,5 копейки - до 27,1750 грн/$. Но экспортеры почти сразу подняли цены, и валюта пошла дорожать: сначала на 27,2150 грн/$, а затем на 27,2650 грн/$. После чего сформировался рабочий диапазоне в рамках 27,24-27,2650 грн/$, который держался почти целый день. Только после 15:30, уже на условиях tom (поставка завтра), котировки взлетели сначала на 27,2725 грн/$, а после 27,28-27,29 грн/$. Спекулянты изо всех сил тянули ценник на 27,30 грн/$, чтобы завтра начать день с более высокого ценника.

"Распродажа валюты шла вчера, а сегодня настрой поменялся, что и ожидалось. Основные объемы валюты продали, и продавцов стало меньше", - заметил "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

С утра на продаже валюты выделяли агросектор, потому называли Креди Агриколь Банк. Но после все говорили о государственном Укргазбанке, отмечая его продажу доллара. Гуляла версия о том, что он продавал валюту под оплату купленных вчера у Минфина облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Всего гривневых бумаг было размещено на 12,1 млрд грн (общий объем размещения - 20,5 млрд грн), и сегодня был платежный день.

Главным валютным покупателем казначеи хором назвали другую госструктуру - Укрэксимбанк. Все старались угадать, под каких клиентов он скупает доллар, и большинство опрошенных сошлись на том, что это были энергетики.

Отсутствие Нацбанка на торгах объяснили стабильным валютным предложением. Доллар не придерживали - продавали, только цены на него подняли. Сокращения валютных продаж ждут по мере увеличения объемов выплат Госказначейством возмещений по НДС. Пока на это идут небольшие суммы: сегодня бизнес получил лишь 233,96 млн грн, а вчера - 535,8 млн грн. Хотя общий объем выплат в декабре прогнозируется в районе 12-14 млрд грн.

"Вчера Минфин привлек на продаже ОВГЗ рекордный объем средств, так что деньги у него есть. Потому ждем миллиардных выплат еще на этой неделе. Ведь будущий понедельник - это выходной, и до конца года останется 3,5 рабочих дня. Доллар, скорее всего, будет дорожать на НДС-выплатах", - заверил "Страну" казначей одного из банков.

Эксперты допускают дальнейшее подорожание валюты в случае продолжения крупных валютных покупок. На завтра, 23 декабря, закладывают широкий курсовой диапазон - 27,25-27,40 грн/$.

"Рынок смотрит выше по доллару. Понимает все риски: инфляционные, промышленные, военные. Впереди продолжительные праздники, и все, у кого есть возможность, не прочь пересидеть их в валюте", - отметил Андрей Шевчишин.

Евро поднялся на негативе

На мировом валютном рынке целый день активно качали котировки в широком диапазоне - $1,1264-1,1342/€. Доллар в итоге проиграл, а курс евро поднялся с $1,1267/€ до $1,1329/€.

На протяжении дня американская валюта активно укреплялась благодаря вышедшей макроэкономической статистике:

  • Согласно окончательной оценке, ВВП США за третий квартал 2021 года вырос выше ожиданий - на 2,3% вместо ожидаемых 2,1%.
  • Продажи на американском вторичном рынке жилья в ноябре увеличились с 6,34 млн до 6,43 млн в годовом выражении.
  • Индекс доверия потребителей в Соединенных Штатах от Conference Board поднялся со 111,9 пункта до 115,8, то есть выше прогноза (110,8 пункта).

Поначалу эти отчеты играли в пользу доллара, и его курс поднимался. Однако после аналитики заподозрили, что такой позитив может отсрочить повышение ставок американского Федрезерва, и пришли негативные ожидания, на которых возрос спрос на евро.

В Украине средний наличный курс просел на 5 копеек на продаже и прибавил 5 на покупке:

  • до 30,75-31,05 грн/€ - продажа;
  • до 30,32-30,65 грн/€ - покупка.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Госбанк, курс, доллар, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Курс гривны к доллару немного упал
Курс гривны к доллару немного упал
6-дек-2021, 22:11
Почему доллар взял уровень 27,0 грн/$, а обменники достигли 27,30 грн/$
Почему доллар взял уровень 27,0 грн/$, а обменники достигли 27,30 грн/$
24-ноя-2021, 21:55
НБУ стал жестче защищать доллар, но
НБУ стал жестче защищать доллар, но "Укрэнерго" все равно просадило его курс
6-ноя-2021, 09:39
Доллар немного подешевел
Доллар немного подешевел
29-окт-2021, 09:32
Что происходит на валютном рынке и почему доллар снова дешевеет
Что происходит на валютном рынке и почему доллар снова дешевеет
27-окт-2021, 23:02

Последние новости

Вчера, 2021-12-22
22:06
Политика
Как очередной депутат от "слуг" нахамил полицейским и что о нем известно
21:58
События
Как повысят тарифы на горячую и холодную воду в 2022 году
21:55
Экономика
Как госбанк поднял курс доллара. Почему падает гривня?
19:48
События
На каком фоне начинаются переговоры США и России
19:40
События
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет
19:38
Политика
Зеленский запретил официально комментировать внешнюю политику всем, кроме себя, главы МИД и премьера
16:02
События
Полиция высадила невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев"
15:59
Политика
Премьер Италии объяснил, почему у ЕС нет возможности ввести санкции против РФ
15:56
События
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе
15:45
Политика
Почему Банковая сорвала назначение главы САП и чем это ей обернется
15:44
События
Создатель ботокса умер в США
15:42
События
Что известно о вакцине Novavax, которую планировала закупать Украина
13:34
Политика
Зачем Зеленский хочет вернуть мажоритарную систему выборов в Раду
13:32
Политика
Старт переговоров по безопасности между РФ и Западом на начало января анонсировал Лавров
12:15
События
Член прикарпатской ОПГ пытался убить судью по своему делу, чтобы избежать наказания
09:25
События
Зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы
09:24
События
Празднующая день рождения компания в Днепре на территории школы до смерти забила двух бездомных
09:22
События
Во Львове женщина родила шестнадцатого ребенка
09:20
Политика
Новых встреч Байдена и Путина в планах США сейчас нет
09:17
События
Под Винницей произошел пожар в загородном отеле, на тот момент там отдыхали люди. Есть погибший и пострадавшие

Новости ТОП-7

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе нет ясности по поводу намерений России по отношению к Украине377
Главврача-бунтаря Николаевской областной инфекционной больницы Светлану Федорову уволили решением облсовета336
Теща Притулы сбившая женщину с ребенком спустя два года после ДТП все еще не понесла наказание319
$12 млн на фоне скандала с обвинениями в изнасиловании потерял Крис Нот311
Партия Порошенко после объявления ему подозрения за госизмену назвала Зеленского "ничтожеством"304
В мероприятии, где в рекламе азартных игр задействовали детей вопреки закону участвовал Зеленский298
Почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше297

Досуг

Как вырастить розмарин в домашних условиях
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Розмарин — прекрасное растение, представляющее собой вечнозелёный кустарник.
Вчера, 23:0960
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение.
Вчера, 13:38102
Как украинцам покупать одежду в США
Как украинцам покупать одежду в США
Не секрет, что многочисленные американские интернет-магазины одежды всегда предлагают богатое разнообразие качественных, модных, а главное доступных вещей, которые всегда приходятся по вкусу украинскому потребителю. Но возникает вопрос: как можно заказывать одежду в США?
Вчера, 13:35103
Акция “Новый год” в Эльдорадо
Акция “Новый год” в Эльдорадо
Предпраздничная акция в крупнейшем интернет-магазине смартфонов открыла уникальные возможности для покупок в преддверии Нового года и Рождества.
20-дек-2021, 18:47275
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения
Глаукома — целая группа заболеваний, которые определяются приблизительно одинаковым симптомным рядом. Их деление идет по группам, а также степеням. Эффективность лечебных процедур во многом зависит от того, на какой стадии будет обнаружена болезнь.
20-дек-2021, 18:45192
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Трудно представить современную жизнь коммунальных услуг, которые делают нашу жизнь комфортной и уютной. И очень важно своевременно оплачивать за электричество, газ, воду, дабы избежать каких-либо недоразумений и прочих подобных моментов.
20-дек-2021, 16:21163

События

Как повысят тарифы на горячую и холодную воду в 2022 году
Как повысят тарифы на горячую и холодную воду в 2022 году
В следующем году в Украине повысятся тарифы на холодную и горячую воду, а также водоотведение. Точных цифр пока нет, но разные источники называют примерный диапазон, на который "потяжелеют" ежемесячные платежки.
Вчера, 21:5875
На каком фоне начинаются переговоры США и России
На каком фоне начинаются переговоры США и России
Тема с геополитической эскалацией между Россией и США, которая в любом момент может перерасти в военную, получила развитие. 
Вчера, 19:4889
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет
В Министерстве обороны Украины недавно обнародовали список специальностей и профессий, после получения которых гражданин становится военнообязанным.
Вчера, 19:40109
Полиция высадила невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев"
Полиция высадила невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев"
В ночь на вторник, 21 декабря, правоохранители силой высадили из автобуса "Одесса-Киев" двух пассажиров, у которых не было сертификатов о вакцинации.
Вчера, 16:02129
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе
На Донбассе впервые прошли боевые учебные стрельбы украинских военных из американских противотанковых ракетных комплексов "Javelin", которые ликвидировать танки на расстоянии около 3 км.
Вчера, 15:56141
Создатель ботокса умер в США
Создатель ботокса умер в США
Создатель препарата для красоты ботокс Алан Скотт умер 16 декабря в возрасте 89 лет в больнице в Калифорнии.
Вчера, 15:44119
7 Днів