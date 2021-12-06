Как госбанк поднял курс доллара. Почему падает гривня?

В среду, 22 декабря, безналичный курс доллара поднялся на 11 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,28-27,30 грн/$. При этом наличные цены в кассах поменялись мало:

27,27-27,45 грн/$ - продажа;

26,95-27,20 грн/$ - покупка.

"На наличном рынке спокойно, ажиотажа нет. Немного активнее доллар берут в Харькове и Днепре, а в Киеве больше продают. Скорее всего, по итогам декабря получим профицит, то есть объем валютной продажи населения превысит покупку", - заверили "Страну" в одном из системных банков.

Межбанк наращивает обороты. Объем сделок на площадке Bloomberg поднялся с $200,2 млн до $229 млн. Нацбанка на торгах не заметили.

А главными действующими лицами безналичных торгов назвали два госбанка - Укргазбанк и Укрэксимбанк.

"Мы наблюдали битву титанов. Укргазбанк продавал доллар, а Укрэксимбанк его активно закупал. Были, конечно, и другие игроки - утром, например, на валютной продаже чувствовались аграрии. Но эта государственная парочка выделялась на общем фоне, и особенно плотно торговала в рамках 27,24-27,26 грн/$", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.

Открывался межбанк снижением курса доллар на 1,5 копейки - до 27,1750 грн/$. Но экспортеры почти сразу подняли цены, и валюта пошла дорожать: сначала на 27,2150 грн/$, а затем на 27,2650 грн/$. После чего сформировался рабочий диапазоне в рамках 27,24-27,2650 грн/$, который держался почти целый день. Только после 15:30, уже на условиях tom (поставка завтра), котировки взлетели сначала на 27,2725 грн/$, а после 27,28-27,29 грн/$. Спекулянты изо всех сил тянули ценник на 27,30 грн/$, чтобы завтра начать день с более высокого ценника.

"Распродажа валюты шла вчера, а сегодня настрой поменялся, что и ожидалось. Основные объемы валюты продали, и продавцов стало меньше", - заметил "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

С утра на продаже валюты выделяли агросектор, потому называли Креди Агриколь Банк. Но после все говорили о государственном Укргазбанке, отмечая его продажу доллара. Гуляла версия о том, что он продавал валюту под оплату купленных вчера у Минфина облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Всего гривневых бумаг было размещено на 12,1 млрд грн (общий объем размещения - 20,5 млрд грн), и сегодня был платежный день.

Главным валютным покупателем казначеи хором назвали другую госструктуру - Укрэксимбанк. Все старались угадать, под каких клиентов он скупает доллар, и большинство опрошенных сошлись на том, что это были энергетики.

Отсутствие Нацбанка на торгах объяснили стабильным валютным предложением. Доллар не придерживали - продавали, только цены на него подняли. Сокращения валютных продаж ждут по мере увеличения объемов выплат Госказначейством возмещений по НДС. Пока на это идут небольшие суммы: сегодня бизнес получил лишь 233,96 млн грн, а вчера - 535,8 млн грн. Хотя общий объем выплат в декабре прогнозируется в районе 12-14 млрд грн.

"Вчера Минфин привлек на продаже ОВГЗ рекордный объем средств, так что деньги у него есть. Потому ждем миллиардных выплат еще на этой неделе. Ведь будущий понедельник - это выходной, и до конца года останется 3,5 рабочих дня. Доллар, скорее всего, будет дорожать на НДС-выплатах", - заверил "Страну" казначей одного из банков.

Эксперты допускают дальнейшее подорожание валюты в случае продолжения крупных валютных покупок. На завтра, 23 декабря, закладывают широкий курсовой диапазон - 27,25-27,40 грн/$.

"Рынок смотрит выше по доллару. Понимает все риски: инфляционные, промышленные, военные. Впереди продолжительные праздники, и все, у кого есть возможность, не прочь пересидеть их в валюте", - отметил Андрей Шевчишин.

Евро поднялся на негативе

На мировом валютном рынке целый день активно качали котировки в широком диапазоне - $1,1264-1,1342/€. Доллар в итоге проиграл, а курс евро поднялся с $1,1267/€ до $1,1329/€.

На протяжении дня американская валюта активно укреплялась благодаря вышедшей макроэкономической статистике:

Согласно окончательной оценке, ВВП США за третий квартал 2021 года вырос выше ожиданий - на 2,3% вместо ожидаемых 2,1%.

Продажи на американском вторичном рынке жилья в ноябре увеличились с 6,34 млн до 6,43 млн в годовом выражении.

Индекс доверия потребителей в Соединенных Штатах от Conference Board поднялся со 111,9 пункта до 115,8, то есть выше прогноза (110,8 пункта).

Поначалу эти отчеты играли в пользу доллара, и его курс поднимался. Однако после аналитики заподозрили, что такой позитив может отсрочить повышение ставок американского Федрезерва, и пришли негативные ожидания, на которых возрос спрос на евро.

В Украине средний наличный курс просел на 5 копеек на продаже и прибавил 5 на покупке: