 

Начало воровства Украиной транзитного газа допустил экс-глава "Нафтогаза" Коболев

Экономика Вчера, 20:5967
Начало воровства Украиной транзитного газа допустил экс-глава "Нафтогаза" Коболев

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев написал для издания "Зеркало недели" крайне мрачную статью о газовых перспективах Украины на эту зиму.

По его прогнозам, Украина с большой долей вероятности будет вынуждена начать несанкционированный отбор (а проще говоря - воровство) российского газа, который идёт транзитом через нашу страну.

Об этом Андрей Коболев написал в издании "Зеркало недели".

В статье бывший глава "Нафтогаза" изложил следующие тезисы:

  1. Чтобы пройти зиму, Украине не хватает 2-3 миллиарда кубометров газа. Их нужно будет импортировать.
  2. По нынешним ценам на спотовом рынке Европы это огромные деньги - от 2 до 6 млрд долларов. У НАКа их нет, поэтому должно их дать государство.
  3. Но даже если государство где-то найдёт деньги, то возникает вторая проблема, ещё большая - где найти газ. Его просто на европейском рынке этой зимой может не оказаться в достаточных объёмах. И это самый худший сценарий. Потому что при нем единственный вариант удержать от коллапса энергосистему - начать несанкционированный отбор газа из транзитной трубы.
  4. Если несанкционированный отбор начнётся, возможны крайне пессимистические перспективы будущего - европейцы ускорят запуск Северного потока-2, а Россия в связи с воровством прекратит полностью транзит газа через Украину и в этих условиях Запад особо возмущаться не будет.
  5. В возможность договориться в нынешних условиях с россиянами о прямых поставках газа Коболев не верит.

"К россиянам можно относиться как угодно, но слабостью ума в газовых вопросах они не страдают. Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать", - прогнозирует экс-глава "Нафтогаза".

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Теги: news, новости, Украина, Нафтогаз, транзит, воровство, 7dniv, 7dnivinfo  
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