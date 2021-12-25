Начало воровства Украиной транзитного газа допустил экс-глава "Нафтогаза" Коболев

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев написал для издания "Зеркало недели" крайне мрачную статью о газовых перспективах Украины на эту зиму.

По его прогнозам, Украина с большой долей вероятности будет вынуждена начать несанкционированный отбор (а проще говоря - воровство) российского газа, который идёт транзитом через нашу страну.

Об этом Андрей Коболев написал в издании "Зеркало недели".

В статье бывший глава "Нафтогаза" изложил следующие тезисы:

Чтобы пройти зиму, Украине не хватает 2-3 миллиарда кубометров газа. Их нужно будет импортировать. По нынешним ценам на спотовом рынке Европы это огромные деньги - от 2 до 6 млрд долларов. У НАКа их нет, поэтому должно их дать государство. Но даже если государство где-то найдёт деньги, то возникает вторая проблема, ещё большая - где найти газ. Его просто на европейском рынке этой зимой может не оказаться в достаточных объёмах. И это самый худший сценарий. Потому что при нем единственный вариант удержать от коллапса энергосистему - начать несанкционированный отбор газа из транзитной трубы. Если несанкционированный отбор начнётся, возможны крайне пессимистические перспективы будущего - европейцы ускорят запуск Северного потока-2, а Россия в связи с воровством прекратит полностью транзит газа через Украину и в этих условиях Запад особо возмущаться не будет. В возможность договориться в нынешних условиях с россиянами о прямых поставках газа Коболев не верит.

"К россиянам можно относиться как угодно, но слабостью ума в газовых вопросах они не страдают. Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать", - прогнозирует экс-глава "Нафтогаза".