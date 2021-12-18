Курс гривни продолжает падение, начатое в конце прошлого года

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 2 копейки во вторник снизился на 9 копеек и составил 27,61 гривен за 1 доллар.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на участников валютного рынка во вторник, 11 января.

По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,49-27,51 гривен за 1 доллар, затем котировки выросли до 27,51-27,53 гривен за 1 доллар, после чего установились на уровне 27,61-27,63 гривен за 1 доллар.

С начала текущего года курс гривни на межбанке снизился на 1,06%, с 27,32 гривен за 1 доллар до 27,61 гривен за 1 доллар.

В 2021 году курс гривни на межбанке укрепился на 3,49%, с 28,31 гривен за 1 доллар до 27,32 гривен за 1 доллар.

В 2020 году курс гривни на межбанке снизился на 19,25%, с 23,74 гривен за 1 доллар до 28,31 гривен за 1 доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 12 января, на 0,95 коп. - до 27,5093 гривен за 1 доллар.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривни, устанавливаемый им на 11 января, на 0,21 коп. - до 27,4998 гривен за 1 доллар.

НБУ установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам: