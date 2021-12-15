Нефть выросла в цене

В среду, 12 января мировые цены на нефть выросли после переговоров Российской Федерации с НАТО. Нефть марки Brent торгуется дороже восьмидесяти пяти долларов за один баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Можно увидеть, что во время торгов цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent росла до 85,03 долларов. Однако после этого цена немного упала - до 84,94 долларов.

В то же время нефть марки WTI с поставкой в феврале оценивается в WTI с поставкой в феврале.

Стоит отметить, что цена нефти Brent превышала отметку в восемьдесят долларов осенью прошлого года и это был первый случай за три года.