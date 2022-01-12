Цена на нефть Brent превысила $87 за баррель

Цена нефти марки Brent утром во вторник, 18 января, превысила отметку в 87 долларов за баррель впервые с 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена мартовских фьючерсов по состоянию на 07:15 по киевскому времени составляла 87,28 доллара за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 1,3% до 84,38 доллара.

Подорожание связано с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма коронавируса на спрос, пишет Bloomberg. В качестве примера агентство приводит атаку беспилотников в Абу-Даби (ОАЭ — третий по объемам производитель нефти в ОПЕК), совершенную йеменскими хуситами.