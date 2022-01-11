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Экономика Сегодня, 20:1720
Дороже еще на 10 копеек стал доллар

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник, 17 января, на 27 коп. во вторник снизился на 10 коп. до 28,37 грн за доллар.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на участников валютного рынка во вторник, 18 января.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,36-28,38 гривен за доллар, затем котировки выросли до 28,47-28,50 гривен за доллар, после чего установились на уровне 28,36-28,39 гривен.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,84%, с 27,32 гривен за доллар до 28,37 гривен.

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