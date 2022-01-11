Дороже еще на 10 копеек стал доллар

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник, 17 января, на 27 коп. во вторник снизился на 10 коп. до 28,37 грн за доллар.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на участников валютного рынка во вторник, 18 января.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,36-28,38 гривен за доллар, затем котировки выросли до 28,47-28,50 гривен за доллар, после чего установились на уровне 28,36-28,39 гривен.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,84%, с 27,32 гривен за доллар до 28,37 гривен.