На фоне слухов о "вторжении Путина" обрушился курс гривны

На межбанковском валютном рынке обрушился курс гривны.

Начинались безналичные торги на уровне 28,2250 грн/$, уже в полдень котировки вышли на 28,36 грн/$, а после обеда долетели до 28,528 грн/$. Завершать день украинская валюта будет уже возле отметки 28,63 грн/$.

Серьезное подорожание произошло несмотря на то, что Национальный банк целый день поддерживал рынок продажами доллара из своих золотовалютных резервов. Но он не смог полностью обеспечить банки валютой.

Доллар раскупали иностранцы, которые выводят капиталы из Украины на фоне нагнетаемых на Западе слухов о вторжении России в Украину, усиленных заявлениями Государственного департамента об эвакуации части персонала посольства в Украине и их семей.