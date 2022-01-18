 

На фоне слухов о "вторжении Путина" обрушился курс гривны

Экономика Сегодня, 19:4968
На фоне слухов о "вторжении Путина" обрушился курс гривны

На межбанковском валютном рынке обрушился курс гривны.

Начинались безналичные торги на уровне 28,2250 грн/$, уже в полдень котировки вышли на 28,36 грн/$, а после обеда долетели до 28,528 грн/$. Завершать день украинская валюта будет уже возле отметки 28,63 грн/$.

Серьезное подорожание произошло несмотря на то, что Национальный банк целый день поддерживал рынок продажами доллара из своих золотовалютных резервов. Но он не смог полностью обеспечить банки валютой.

Доллар раскупали иностранцы, которые выводят капиталы из Украины на фоне нагнетаемых на Западе слухов о вторжении России в Украину, усиленных заявлениями Государственного департамента об эвакуации части персонала посольства в Украине и их семей.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, курс, гривна, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Дороже еще на 10 копеек стал доллар
Дороже еще на 10 копеек стал доллар
18-янв-2022, 20:17
Курс гривни продолжает падение, начатое в конце прошлого года
Курс гривни продолжает падение, начатое в конце прошлого года
11-янв-2022, 19:43
Официальный курс гривни к доллару повысил НБУ
Официальный курс гривни к доллару повысил НБУ
16-дек-2021, 20:13
Ниже 27 гривен опустился курс доллара
Ниже 27 гривен опустился курс доллара
13-дек-2021, 17:21
Курс гривны к доллару немного упал
Курс гривны к доллару немного упал
6-дек-2021, 22:11

Последние новости

19:49
Экономика
На фоне слухов о "вторжении Путина" обрушился курс гривны
19:48
События
Детей в Киеве будут держать "в боевой готовности" на случай эвакуации из-за возможных минирований
19:46
Политика
Секретарь СНБО об угрозе "вторжения России"
16:57
Политика
Зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему спокойны в ЕС
16:55
Политика
К границам Украины "целый контингент белорусской армии" планирует стянуть Лукашенко
15:24
События
Командующий ООС генерал Павлюк заявил, что украинцы будут "рвать россиян голыми руками"
13:18
Политика
Обращение к мировому сообществу из-за ситуации на востоке готовит Рада
13:08
События
Возможность поставок оружия в Украину исключили в Швеции
13:06
Политика
Порошенко заявил в Раде, что его политсила "за единство на словах, а не на деле"
10:35
События
Почему жители Западной Европы все чаще переезжают в Восточную
10:33
События
По правилам красной зоны карантина начала жить Ивано-Франковская область
10:31
События
Передать Украине десятки ракетных комплексов Javelin с разрешения США планирует Эстония
10:12
События
В понедельник по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за гололеда на дорогах
10:09
События
На крыльце туберкулезного диспансера в Киеве застрелился мужчина
10:08
События
Американцам не ездить в Россию из-за ситуации на границе с Украиной настоятельно рекомендовал госдеп США
10:06
Политика
Американским дипломатам покинуть Украину разрешил госдеп США
10:05
События
Мужчина из Африки до Амстердама в ящике для шасси грузового самолета долетел живым
09:50
События
Муж сделал фото зигующей жены у ворот концлагеря Освенцим
09:01
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 2022
Вчера, 2022-01-23
23:01
События
Бывшего бойца UFC и Bellator зарезали в Бразилии

Новости ТОП-7

Что происходит с полицейским бунтом в Украине после обещания повышения зарплат1403
Еще две области Украины, которые могут оказаться в красной зоне назвал Ляшко882
Хакер выставил на продажу персональные данные миллионов украинцев и заявил, что они получены из "Дии"749
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 января 2022532
В Запорожье доделанный турками мост, который строился 18 лет открыл Зеленский513
Для чего Лондон говорил о "тройственном союзе" Британии, Украины и Польши449
Персональные данные миллионов украинцев слитые в сеть похожи на информацию из приложения "Дия"381

Досуг

Особенности покупки женской одежды оптом
Особенности покупки женской одежды оптом
Жизнь представительниц прекрасного пола играет яркими красками. Для них процесс выбора гардероба играем важную роль, поэтому одежду они приобретают ответственно. Для девушек важно выглядеть неотразимо в любой ситуации, ощущая при этом удобство и комфорт.
Сегодня, 20:5251
8 этапов лечения каналов под мікроскопом
8 этапов лечения каналов под мікроскопом
Каналом зуба называют пространство внутри его корней, в котором располагается пульпа – пучок из сосудов и нервов.
Сегодня, 20:4856
5 причин посетить онлайн-магазин настолок Gametime
5 причин посетить онлайн-магазин настолок Gametime
Онлайн-магазин настолок Gametime привлекает широким и разнообразным ассортиментом. На виртуальной витрине представлено просто невероятное количество настолок разных жанров. 
Сегодня, 19:1161
Как купить криптовалюту: основные способы в 2022 году
Как купить криптовалюту: основные способы в 2022 году
На криптовалютном рынке существует огромное количество способов купить криптовалюту.
Сегодня, 17:0170
Как выбрать компрессионные колготы
Как выбрать компрессионные колготы
Сейчас компрессионные колготы получили широкое распространение. Их используют в лечебных целях. Какими особенностями они обладают.
Сегодня, 11:3997
Цены на косметологические кушетки
Цены на косметологические кушетки
Выбирая косметологическую кушетку, важно продумать все основные нюансы и особенности приобретения. Все виды современных косметологических кушеток отличаются не только своим функционалом, дизайном, но и ценой. Как показывает практика, стоимость важна для каждого покупателя, так как порой, именно она
21-янв-2022, 20:46212

События

Детей в Киеве будут держать "в боевой готовности" на случай эвакуации из-за возможных минирований
Детей в Киеве будут держать "в боевой готовности" на случай эвакуации из-за возможных минирований
В Киеве из-за сообщений о массовых минированиях школ детей будут держать "в боевой готовности" на случай эвакуации.
Сегодня, 19:4873
Командующий ООС генерал Павлюк заявил, что украинцы будут "рвать россиян голыми руками"
Командующий ООС генерал Павлюк заявил, что украинцы будут "рвать россиян голыми руками"
Командующий ООС Александр Павлюк в интервью британскому The Times рассказал, что украинцы будут "рвать российских агрессоров голыми руками".
Сегодня, 15:2494
Возможность поставок оружия в Украину исключили в Швеции
Возможность поставок оружия в Украину исключили в Швеции
Швеция не будет поставлять в Украину оружие, поскольку в стране действуют очень строгие правила по его экспорту, которые запрещают поставлять вооружение в страны, находящиеся в состоянии конфликта.
Сегодня, 13:08102
Почему жители Западной Европы все чаще переезжают в Восточную
Почему жители Западной Европы все чаще переезжают в Восточную
Жители Западной Европы все чаще переезжают в восточные страны ЕС, бывший социалистический блок.
Сегодня, 10:35150
По правилам красной зоны карантина начала жить Ивано-Франковская область
По правилам красной зоны карантина начала жить Ивано-Франковская область
С сегодняшнего дня первый в этом году регион Украины перешел в красную зону карантина. Самые жесткие ковидные ограничения теперь действуют в Ивано-Франковской области.
Сегодня, 10:33120
Передать Украине десятки ракетных комплексов Javelin с разрешения США планирует Эстония
Передать Украине десятки ракетных комплексов Javelin с разрешения США планирует Эстония
Эстония передаст Украине десятки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в ближайшие недели. Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии "Радио Свобода".
Сегодня, 10:31119
7 Днів