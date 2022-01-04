Закупки газа у Венгрии начала Украина

Сегодня, 1 февраля, начался физический импорт газа в нашу страну.

Об этом сообщил директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

В отличие от прошлых лет, закупки происходят не через виртуальный реверс (то есть по контрактам газ венгерский, но в реальности - российский, который отбирается из транзитной трубы из объёмов, предназначенных для Венгрии), а через реальный реверс.

По его словам Макогона, до этого газотранспортная система Украины могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

"Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", - сообщил Макогон.

"Таким образом оператор ГТС отрабатывает схему закупки газа в случае остановки транзита. В таком случае Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те его будут получать через Турецкий или Северный потоки). Правда, оператор ГТС говорит, что покупать будет сжиженный газ через терминал в Хорватии, но это маловероятно из-за невыгодности по цене. Поэтому будут, скорее всего, перекупать у венгров. Те уже готовятся сорвать куш - Орбан хочет попросить Путина увеличить поставки газа в Венгрию по контракту. О том, чтоб заключать прямые контракты с "Газпромом" и покупать газ без посредников, украинские власти речи не ведут", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".