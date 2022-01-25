Выделение Украине кредита в 1,2 млрд евро одобрила Еврокомиссия

Европейская комиссия приняла решение выделить Украине очередной кредит в 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, о котором сообщалось ранее.

Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте, во вторник, 1 февраля.

"Еврокомиссия выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи 600 млн евро как можно раньше", - написала она.

Второй транш в размере 600 млн евро должен быть получен Украиной в течение года "после оценки результатов действий правительства Украины по ряду ключевых направлений".