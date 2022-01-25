Опубликован индекс Биг-Мака. По нему курс доллара оценили в 11,8 грн/$

Согласно так называемому индексу Биг Мака, гривня опустилась на шестое место с конца списка по наиболее недооцененным валютам мира относительно доллара, а еще полгода назад нацвалюта была на восьмой строчке.

Соответствующие данные по рейтингу мировых валют опубликовало издание The Economist.

В США бургер Биг Мак стоит 5,81 долларов, тогда как в Украине его стоимость составляет 69 гривен, что чуть больше, чем два доллара. Исходя из этого, по расчетам специалистов, доллар в Украине должен стоить всего 11,8 грн, тогда как сейчас курс украинской валюты составляет 28,3 грн за доллар. Таким образом, национальная валюта Украины недооценена по отношению к "американцу" на 58,1%.

Вместе с тем гривня ухудшила позиции в рейтинге самых недооцененных валют мира и оказалась на шестом месте, хотя ранее была на восьмом с конца.

Самыми недооцененными валютами мира в январе текущего года являются валюты России, Турции Индонезии.

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 22,2% дороже, чем в США, в Норвегии - на десять процентов.