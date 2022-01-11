Нацбанк опустил курс, а после запустил "Нафтогаз" на покупку доллара

В четверг, 3 февраля, безналичный доллар подешевел на 4 копейки, и межбанк спустился на 28,25-28,26 грн/$.

Средние наличные цены в банках снизились на 5-10 копеек:

до 28,30-28,50 грн/$ - продажа;

до 28,05-28,20 грн/$ - покупка.

А максимальный курс продажи просел в обменниках с 28,65 грн/$ до 28,60 грн/$, его держал УкрСиббанк.

"Люди больше не раскупают валюту, как раньше, поняли, что курс еще опустится. Потому наличные цены оптового рынка уходят ниже межбанка. Например, в Киеве оптовики начинали день в рамках 28,23-28,26 грн/$, а к вечеру отошли на 28,20-28,23 грн/$. А в Харькове с традиционно более высокими курсами, поначалу цены стояли на 28,23-28,28 грн/$, но после продажа подешевела до 28,25 грн/$. На юге и западе, оптовый рынок, как обычно был ниже. Одесса - 28,20-28,21 грн/$, Ивано-Франковск - 28,17-28,21 грн/$", - сообщили "Стране" в большом банке.

Межбанк сегодня продемонстрировал неслыханную организованность, причем на росте объемов операций. Сумма сделок на Bloomberg поднялась со $164,7 млн до $255 млн. Нацбанка на торгах не заметили.

Вместо НБУ на рынке хозяйничали другие госструктуры - Укрэксимбанк и Укргазбанк. По разным оценкам, они приобрели около $100 млн. Конечно, никто публично не объяснял для кого делались эти приобретения. Однако казначеи уверены, что оба банка покупали доллар для НАК "Нафтогаз" под оплату газовых поставок.

Оправдалась версия, о которой вчера писала "Страна". Что Национальный банк сначала расчистил межбанк для "Нафтогаза", а после выпустил госбанки скупать ему валюту. Под зачисткой финансисты понимают телефонный прозвон крупнейших игроков валютного банка и самых активных спекулянтов, которых НБУ настоятельно попросил не устраивать раскачку котировок межбанка.

"Разгона котировок и игры на курсах сегодня почти не было. Утром несколько спекулянтов еще пытались сыграть на понижении, но быстро бросили это дело. Банки на торгах напоминали пионеров на линейке в советские времена: выстроились в ряд - в основном на продажу доллара, а госбанки в два лица его скупали, чтобы пополнить валютный запас "Нафтогаза". Целый день межбанк был в узде, телефонное право сыграло решающую роль", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.

Стартовал межбанк на уровне вчерашнего закрытия торгов - по 28,305 грн/$, и первый час рынок не мог нащупать тенденцию - котировки то отступали к 28,2350 грн/$, то поднимались на 28,29 грн/$. Ощущались попытки немногих спекулянтов немного заработать на движении курса. Однако они быстро сдались. После 11:30 рынок вышел в более узкий диапазон - 28,27-28,2850 грн/$, и простоял в нем до 14 часов. После обеда спрос на валюту сократился и котировки скатились сначала на 28,26 грн/$, а затем и вовсе на 28,24 грн/$. Финишировал межбанк в рамках 28,25-28,26 грн/$.

Иностранцы взяли паузу, и Ситибанк сегодня не покупал доллар под выход из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Хотя на этой неделе у нерезидентов сократился портфель бумаг на 2,3 млрд грн, а с начала года - на 13 млрд грн (до 78,3 млрд грн).

На продаже доллара выделяли Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк и Банк Пивденный. А на покупке лишь вышеупомянутых Укргазбанк и Укрэксимбанк.

"Реально мягко сыграли, филигранная и очень аккуратная работа. Обороты выросли, сделок на межбанке было больше, но при росте спроса произошло укрепление гривны. Впечатляет. В центре внимания общественности был визит в Киев президента Турции Тайипа Эрдогана, и подписание зоны свободной торговли с Украиной - что положительно воспринималось рынком. Еще следили за внешними новостями, и отметили поднятие Банком Англии ставки с 0,25% до 0,5%, одного голоса не хватило до роста до 0,75%", - рассказал "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Помощь Национального банка в деле покупки доллара под НАК "Нафтогаз" сегодня никого не удивила. Недавно заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий публично заявил, что регулятор будет координировать покупку валюты нафтогазовцами. А еще признал, что их приобретения будут растянуты во времени, чтобы не шокировать валютный рынок и сильно не девальвировать гривну.

Источники "Страны" сообщили, что "Нафтогаз" начал мелкими партиями скупать доллар на межбанке еще с ноября 2021 года. В среднем брал за один день не более $20 млн. Потому сегодняшние приобретения считаются особенно крупными, если оценку $100 млн, впоследствии официально подтвердят. Считается, что НАК может с разной интенсивностью скупать доллар на межбанке до конца марта-начала апреля 2022 года.

Предполагается, что "Нафтогаз" будет выходить с валютными покупками в те моменты, когда на рынке не будет крупных приобретений со стороны иностранцев, которые сейчас выводят капиталы из Украины. Нерезиденты могут это делать с учетом не только военно-политической ситуации в нашей стране, но еще и с оглядкой на повышение центробанками разных стран свои ставок и ужесточения монетарной политики. Как это было сегодня.

Банк Англии повысил ставку с 0,25% до 0,5%, а Европейский Центробанк сохранил свою на уровне 0%. Но пообещал замедлить эмиссию евро.

"Быстрого влияния на Украину не будет, все будет растянуто во времени. Реакция будет в общей обойме, а именно сворачивания стимулирования экономик и ужесточения кредитно-денежной политики мировыми центробанками, чтобы сдержать инфляцию. Это причина оттока капитала с развивающихся рынков, а также причина удорожания заимствований и ухудшения настроений рынка акций", - отметил Шевчишин.

Если иностранцы не активизируют вывод капитала из Украины, гривна может еще укрепится. Завтра, 4 февраля, открытие межбанка ожидается в рамках 28,22-28,25 грн/$, и не исключается движение в сторону 28,20 грн/$ или даже ниже.

Евро подскочил из-за ЕЦБ

На мировом рынке доллар тоже упал, а курс евро поднялся с $1,1313/€ до $1,1436/€ после торговли в диапазоне $1,1268-1,1451/€.

Так рынки отреагировали на заявление Европейского Центробанка, который пообещал в марте 2022 года свернуть эмиссию евро в рамках своей программы PEPP. Это экстренный выкуп активов для поддержки экономики в рамках борьбы с пандемией коронавируса -Pandemic Emergency Purchase Programme.

Как писалось выше размер своей ставки ЕЦБ пока не повышает.

В Украине средний наличный курс евро поднялся на 5 копеек на продаже и не изменился на покупке. К вечеру сформировались такие диапазоны: