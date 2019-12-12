4 миллиона человек покинули Украину С 2010 года

Согласно данным, в октябре 2019 года число людей, которые эмигрировали за границу с 2010 года, составило 4 миллиона человек.





С 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 миллиона граждан. Об этом свидетельствуют данные по миграции, которые опубликовал в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

При этом, как отметил Дубилет, миграция носит ярко-выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх.

"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - сообщил он.

Также министр Кабмина отметил, что безвиз с ЕС существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - резюмировал Дубилет.