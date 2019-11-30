Единый стандарт для "умного" дома разработают Apple, Google, Amazon

Компании-члены правления Zigbee Alliance, такие как IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (ранее Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy и Wulian также присоединятся к инициативе.





Компании Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы для разработки и продвижения нового стандарта беспроводной связи для повышения совместимости между "умными" устройствами для дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Apple.

Цель проекта Connected Home over IP - упростить разработку смарт устройств для производителей и повысить взаимодействие между различными устройствами для "умного" дома между собой, мобильными приложениями, облачными сервисами и голосовыми помощниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant и другими.

Рабочая группа создаст стандарт с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Партнеры приглашают производителей устройств и разработчиков технологий для "умного" дома присоединиться к проекту.