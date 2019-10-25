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События Сегодня, 12:090
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в Израиле на 600 млн долларов
Государственный "ПриватБанк" инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, независимый наблюдательный совет и правление банка согласно закону обязані приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить "возмещение убытков банка теми, кто эти убытки нанес".
Также, по результатам дальнейшего анализа, "ПриватБанк" увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавэр в США и подал в суд дополненное исковое заявление.
Кроме того, банк продолжает подготовку к слушанию по существу своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более 3 млрд долларов (с процентами) в Высоком суде Англии и Уэльса.
Напомним, государственный "ПриватБанк" выиграл в Апелляционном суде в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте их активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.
Апелляционный суд Лондона обязал Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шесть корпоративных ответчиков уплатить возмещение 10,9 млн фунтов стерлингов, которые они уже залатили банку.
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Теги: news, новости, Украина, Коломойский, ПриватБанк, 7dniv, 7dnivinfo  
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