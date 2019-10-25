ПриватБанк подал иск к Коломойскому в Израиле на 600 млн долларов

Государственный "ПриватБанк" инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Об этом сообщает пресс-служба банка.





Как отмечается в сообщении, независимый наблюдательный совет и правление банка согласно закону обязані приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить "возмещение убытков банка теми, кто эти убытки нанес".

Также, по результатам дальнейшего анализа, "ПриватБанк" увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавэр в США и подал в суд дополненное исковое заявление.

Кроме того, банк продолжает подготовку к слушанию по существу своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более 3 млрд долларов (с процентами) в Высоком суде Англии и Уэльса.

Напомним, государственный "ПриватБанк" выиграл в Апелляционном суде в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте их активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.