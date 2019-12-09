Террористы в центре Москвы захватили здание ФСБ

В Москве в в приемной ФСБ на Лубянке неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщает телеграм-канал "112".





"Прямо сейчас на Лубянке мужчина устроил стрельбу в приемной ФСБ. После злодей выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании. Среди сотрудников ФСБ есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении

Также ресурс уточняет, что нападавших было трое. Но отстреливается от правоохранителей один из них. Предположительно, он ведет прицельный огонь из автомата или Сайги.

Сначала телеграм-канал сообщил о двоих погибших, а следом выдал информацию о троих погибших сотрудниках ФСО.



