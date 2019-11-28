«Антонов» – все: Киев ликвидирует свою авиационную промышленность

Могучее государственное предприятие создавалось силами огромной державы, СССР. Послужной список «Антонова» впечатляет. Среди его разработок знаменитый «кукурузник» Ан-2, военно-транспортный Ан-12, который летает по сей день, крылатые гиганты Ан-22 «Антей», Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Появилось авиационное предприятие на свет в Новосибирске, но после было переведено в Киев. Как выяснилось впоследствии, решение оказалось для него роковым, поскольку «Антонов» после распада Советского Союза достался «самостийникам».





О проблемах украинского авиапрома известно много и давно. Предприятие «Антонов» годами не может выйти из системного кризиса, усугубленного разрывом промышленных связей с Россией. Но теперь, похоже, «Антонов» действительно – «все»…

Проблемы начались еще задолго до Майдана, но после 2014 года судьба компании была предрешена. Производство практически прекратилось, документацию на самолеты начали распродавать за границу. Бывший генеральный директор ГП собрал чемоданы и перебрался в Азербайджан. Начали уходить опытные специалисты, которых заменили «зеленая» молодежь и пресловутые «эффективные менеджеры».

Собственно говоря, последние и ставят сейчас окончательно крест на «Антонове». Один из бывших членов команды Порошенко Айварас Абромавичус, нынешний генеральный директор «Укроборонпрома», куда входит авиационное предприятие, намерен «оптимизировать» работу «Антонова». Делает он это весьма своеобразно: предприятие намерены снести.

«Антонову» не повезло стоять в украинской столице, занимая дорогостоящую землю. Если верить депутату Александру Дубинскому, Айварас Абромавичус основную часть своего времени занимается подготовкой данной «оптимизации». Предприятие будет снесено, земля в Киеве – распродана. Причастные к схеме лица неплохо нагреют на этом руки. А что будет с «Антоновым»?

А с ним все куда печальнее. Его намерены перенести в Киевскую область, поселок Гостомель, где земля подешевле. Новостройка в чистом поле за счет государственных средств, понятное дело, открывает дополнительные возможности для коррупционеров. Это означает гарантированный долгострой, поскольку никто в своем уме не станет резать курицу, несущую золотые яйца.

Про перезапуск «Антонова» на новом месте можно позабыть, этот проект гарантированно превратится в финансовую «черную дыру» для бюджета. Даже начни он функционировать через несколько лет, все его сотрудники к тому времени найдут себе другую работу. Как из Киева ежедневно тысячи людей должны ездить в этот самый Гостомель и обратно, непонятно.