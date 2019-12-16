Пятилетняя девочка из Краснодара зарабатывает $18 млн. в год

Радзинская родилась в Краснодаре. При рождении у нее диагностировали детский церебральный паралич — врачи предупредили родителей, что их ребенок не сможет ходить и разговаривать. После этого, писал российский Forbes, отец с матерью бросили на лечение дочери все силы. Один из методов терапии, которую они использовали — работа на камеру, так родители учили ребенка взаимодействовать с окружающим миром. Через несколько лет признаки болезни у девочки исчезли, в 2018 году ее семья переехала во Флориду.





Пятилетняя Анастасия Радзинская из Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров за 2019 год, составленный американским журналом Forbes. Ее доход от каналов оценивают в 18 миллионов долларов в год

Что снимает Настя:

У пятилетней девочки есть несколько ютуб-каналов, в общей сложности на них подписаны 107 миллионов пользователей, все видео Радзинской посмотрели 42 миллиарда раз. Ролики выходят на семи языках, а бренды Dannon и Legoland «тратят миллионы» на сотрудничество с блогером.

На роликах девочка играет с отцом и друзьями, собирается на учебу, прыгает на батуте и так далее. Все видео связаны с ее обыденной жизнью, типичное название видео пятилетнего блогера — «Настя в зоопарке кормит животных».

Что еще известно: