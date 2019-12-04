Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев

Депутат Воловецкого районного совета Мирослав Щерба по поручению народного депутата Виктора Медведчука, передал закарпатцам приветствия. По случаю новогодних праздников, накануне Дня Святого Николая, Мирослав Щерба вручил подарки воспитанникам ДОУ, учащимся школ, людям пожилого возраста, передал сладкие подарки также и в монастыри и церковные общины.





Подарки получили дети школ и садиков в населенных пунктах: Ростока, Кичирний, Перекрестное, Буковец, Щербовец, пгт Ждениево, Грабивница, Подполозье, Лазы и другие. Свои сладкие презенты ожидают и детей в селах Задольское, Абранка, пгт Нижние Ворота, Завадка, Новая Ростока, Тишев, Беласовица, Латирка, Вербяж, Верхние Ворота, Гукливе, Скотник, пгт Воловец.

Также получили подарки Кичернянський и Тишивський мужские монастыри, без подарков не оставили и закарпатцев Нижневоротского территориального центра для пожилых людей, которые обрадовались сладостям.

Церковные общины сел Буковец, Тишев, Билосовица, Лазы, пгт Ждениево и других населенных пунктов тоже получили сладкий презент.

Благотворительная акция основана 1997 года. Более 20 лет народный депутат Украины Виктор Медведчук и Оксана Марченко дарит символ праздника, в виде сладостей жителям Закарпатья.