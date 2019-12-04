 

Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев

События Вчера, 21:1359
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Депутат Воловецкого районного совета Мирослав Щерба по поручению народного депутата Виктора Медведчука, передал закарпатцам приветствия. По случаю новогодних праздников, накануне Дня Святого Николая, Мирослав Щерба вручил подарки воспитанникам ДОУ, учащимся школ, людям пожилого возраста, передал сладкие подарки также и в монастыри и церковные общины.

Подарки получили дети школ и садиков в населенных пунктах: Ростока, Кичирний, Перекрестное, Буковец, Щербовец, пгт Ждениево, Грабивница, Подполозье, Лазы и другие. Свои сладкие презенты ожидают и детей в селах Задольское, Абранка, пгт Нижние Ворота, Завадка, Новая Ростока, Тишев, Беласовица, Латирка, Вербяж, Верхние Ворота, Гукливе, Скотник, пгт Воловец.
Также получили подарки Кичернянський и Тишивський мужские монастыри, без подарков не оставили и закарпатцев Нижневоротского территориального центра для пожилых людей, которые обрадовались сладостям.
Церковные общины сел Буковец, Тишев, Билосовица, Лазы, пгт Ждениево и других населенных пунктов тоже получили сладкий презент.
Благотворительная акция основана 1997 года. Более 20 лет народный депутат Украины Виктор Медведчук и Оксана Марченко дарит символ праздника, в виде сладостей жителям Закарпатья.
Представитель народного депутата Украины - Виктора Медведчука, депутат Воловецкого районного совета Мирослав Щерба поздравил закарпатцев с Днем Святого Николая, Новым Годом, Рождеством Христовым и Старым Новым Годом. Также от имени Виктора Медведчука передал пожелания счастья, достатка, благополучия, крепкого здоровья, мирного неба и всего наилучшего землякам.
 
 
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Медедчук, Святой_Николай, ОПЗЖ, За_Жизнь, За_Життя, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

Помощники Николая раздали в Закарпатье 5000 подарков
Помощники Николая раздали в Закарпатье 5000 подарков
Вчера, 21:21
В офисе Медведчука проходят обыски
В офисе Медведчука проходят обыски
4-дек-2019, 17:04
Итоги рабочего визита народного депутата Украины Виктора Медведчука в Закарпатье
Итоги рабочего визита народного депутата Украины Виктора Медведчука в Закарпатье
29-ноя-2019, 21:58
Виктор Медведчук посетил Закарпатье
Виктор Медведчук посетил Закарпатье
29-ноя-2019, 21:05
Новым главой
Новым главой "Укравтодора" стал Александр Кубраков
15-ноя-2019, 23:00

Последние новости

Вчера, 2019-12-19
21:21
События
Помощники Николая раздали в Закарпатье 5000 подарков
21:13
События
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
19:45
События
Пятилетняя девочка из Краснодара зарабатывает $18 млн. в год
19:42
Политика / Экономика
Газовые переговоры между Украиной и Россией начались в Берлине
19:37
Политика
Увеличенные штрафы за ввоз "евроблях отсрочила Рада
19:36
Политика
Избирательный кодекс с предложениями президента одобрила Рада
19:34
Политика
Кого освободят в рамках обмена пленными рассказала Лутковская
19:29
Политика
Официально санкции против России продлил ЕС
19:27
События
«Антонов» – все: Киев ликвидирует свою авиационную промышленность
19:25
События
Террористы в центре Москвы захватили здание ФСБ
19:23
Политика
Визит Помпео в Украину подтвердили у Зеленского
19:21
Политика
Изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин были опубликованы
19:16
Политика
Детали газовых переговоров с Украиной рассказали в России
18:51
Экономика
Госстат ухудшил данные по росту экономики Украины
14:19
Политика
Избирательный кодекс с предложениями президента одобрила Рада
13:56
Политика
Видеоконференция по обмену пленными состоится завтра
12:28
Политика
На следующей неделе может состояться видеоконференция по обмену пленными
12:26
Политика
Выделение почти 700 млн долларов Украине одобрили в Конгрессе США
12:24
Политика / Экономика
Часть бюджетных выплат из-за нехватки денег заморозил Кабмин
12:22
Политика
Назначили нового посла Украины в США

Новости ТОП-7

СЕКРЕТНАЯ ЗАПИСЬ СБУ ПЕРЕД МАЙДАНОМ. ЯЦЕНЮК МАККЕЙНУ: ВОЗМОЖНОСТЬ УХОДА КРЫМА – НИЧТО, ПО СРАВНЕНИЮ С НАШЕЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ32807
На новой должности в «Укроборонпроме» организатор Майдана Мустафа Найем получает более 30 тысяч в день1679
Гороскоп на сегодня (19.12.2019)312
Мормонская церковь в США скопила $100 млрд на «второе пришествие Христа»234
Гороскоп на сегодня (17.12.19)232
Детали газовых переговоров с Украиной рассказали в России195
Гороскоп на сегодня (18.12.2019)169

Досуг

Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
Вчера, 14:1853
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
Вчера, 12:5159
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:26760
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11204
Как выбрать эффективное средство для самообороны?
Как выбрать эффективное средство для самообороны?
Товары для самообороны — очень популярная категория товаров среди населения больших городов
26-ноя-2019, 12:51219
Строительство коттеджа под ключ, как способ избавить себя от проблем
Строительство коттеджа под ключ, как способ избавить себя от проблем
Имея участок в черте населенного пункта или за городом, многие предпочитают использовать его под строительство
18-ноя-2019, 16:59280

События

Помощники Николая раздали в Закарпатье 5000 подарков
Помощники Николая раздали в Закарпатье 5000 подарков
День святого Николая отмечается 19 декабря. Этот праздник - один из самых любимых у детворы, ведь, по традиции, именно в это
Вчера, 21:2143
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Сладкие подарки от народного депутата Украины Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получат более 3000 закарпатцев
Депутат Воловецкого районного совета Мирослав Щерба по поручению народного депутата Виктора Медведчука, передал закарпатцам
Вчера, 21:1362
Пятилетняя девочка из Краснодара зарабатывает $18 млн. в год
Пятилетняя девочка из Краснодара зарабатывает $18 млн. в год
Forbes включил в список самых высокооплачиваемых блогеров пятилетнюю девочку из Краснодара
Вчера, 19:4587
«Антонов» – все: Киев ликвидирует свою авиационную промышленность
«Антонов» – все: Киев ликвидирует свою авиационную промышленность
О проблемах украинского авиапрома известно много и давно
Вчера, 19:2784
Террористы в центре Москвы захватили здание ФСБ
Террористы в центре Москвы захватили здание ФСБ
В Москве на Лубянке расстреляли троих сотрудников ФСО
Вчера, 19:25163
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в Израиле на 600 млн долларов
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в Израиле на 600 млн долларов
Госбанк прилагает усилия к взысканию убытков с бывших владельцев
Вчера, 12:0960
7 Днів