Помощники Николая раздали в Закарпатье 5000 подарков

К доброму делу присоединились и представители всех городских ячеек Закарпатья политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В этом году подготовили 5000 пакетов со сладостями, которые раздадут в разных уголках области.





В Мукачево в первую очередь посетили учебно-воспитательного комплекса №6, где начальное звено получило презенты. Всего в учебно-воспитательном комплексе вместе с дошкольным подразделением обучают 967 детей. В частности, в садике воспитывают 87 детей, которые тоже получили подарки. Посетили помощники Николая и детсад №18, которому в следующем году исполнится 50 лет. На праздник Чудотворца здесь получит подарок 271 ребенок.





"Наши малыши довольны и воспринимают подарки невероятно возвышенно. Их эмоции не передать словами ", - отмечает воспитатель заведения Яна Кожан.

Святой Николай вошел в историю как щедрый благочестивый христианин. Благодаря хорошим поступкам Святой стал самым известным и славным благотворителей в христианском мире. Духовная тематика праздника сохранилась и до наших дней. В церквях проводят богослужения, которые объединяют взрослых и маленьких прихожан. Не обошли святынь подарками и представители политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь". В частности: Храма Святого Архистратига Михаила и Свято-Михайловской церкви.

"Эти подарки предназначены для наших маленьких детей. Таких в этом году насчитывает около ста. Дети ежегодно получает от Святого Николая подарки, за которые мы бесконечно благодарны ", - говорит настоятель Свято-Архангело-Михайловского храма протоиерей Михаил Галич.

Финальным аккордом в вручении подарков в Мукачево стал Свято-Вознесенский храм (район Пидгоряны; Неврологическое интернат №1). Его настоятель протоиерей Вадим Гайды отмечает: этой традиции уже много лет. Подарки получат около 40-ка детей, посещающих храм и воскресную школу.

Подобные подарки получили маленькие жители Ужгородского района, областного центра и города Хуст. Также после литургии в монастырях Грушевая на Тячевщине и Белой Церкви на Раховщине дети получила сладкие пакеты в память о святом Николае.

Поздравляя с наступающими праздниками, председатель Закарпатской организации политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Иван Чубирко, пожелал родителям и детям крепкого здоровья, вдохновения, веры в будущее и уверенности в завтрашнем дне.

"Вручать подарки уже стало нашей доброй традицией. Этот год не исключение: сладкие пакеты получат дети из разных уголков Закарпатья. Всех закарпатцев искренне поздравляю с наступающими новогодними праздниками и желаю счастья, здоровья и мира в нашем государстве ", - отметил председатель Закарпатской организации политсилы" Оппозиционная платформа - За жизнь "Иван Чубирко.







