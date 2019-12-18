Обвинение против экс-нардепа Мартыненко рассмотрит суд Швейцарии

Согласно сообщению, Мартыненко обвиняется в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группы.





Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

По версии прокуратуры, преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обвинительном заключении говорится, что Мартыненко, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил создать оффшорную компанию в Республике Панама, где был бенефициаром. Затем он открыл банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании.