Прокурор в деле убийства Шеремета не прошел переаттестацию в ГПУ

"Действительно, он не прошел 3-й этап аттестации", - сказал источник.

Прокурор Лукашенко не прошел этап собеседования в рамах переаттестации.

Таким образом, он будет уволен из органов прокуратуры.





Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко, согласовывавший подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета, не прошел переаттестацию. Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГПУ.

Об этом также свидетельствуют результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований за 19 декабря, размещенные на сайте ГПУ.