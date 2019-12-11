Согласовывать иски против Коломойского требует СБУ от ПриватБанка

В СБУ просят в будущем без получения "предварительного согласования" воздержаться от подачи новых таких исков.





Служба безопасности Украины обратилась к руководству национализированного "ПриватБанка" с письмом, в котором выразила недовольствие тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцем банка олигархом Игорем Коломойским в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Письмо спецслужбы в адрес руководства "Приватбанка" есть в распоряжении журналистов программы "Схемы". Письмо от 17 декабря 2019 года подписал заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко", - говорится в сообщении.

В частности, в письме отмечается, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности.