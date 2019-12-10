Более 500 игорных заведений по Украине закрыла полиция

Отмечается, что мобильные группы продолжают работу. Граждан просят в случае выявления функционирования таких заведений сообщать информацию на спецлинию "102".





Полицейские, по состоянию на 15:00, отработали более пол тысячи игорных заведений во всех регионах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По состоянию на 7 часов утра по результатам отработки было закрыто 152 заведения, полицейские изъяли оборудование на 46 миллионов гривен.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что на выполнение решения правительства правоохранители до конца дня должны прекратить деятельность игорных заведений.