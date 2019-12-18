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События Сегодня, 09:1451
Преподавателя университета в Пакистане приговорили к казни за богохульство
Другим приговором Хафиз приговорен к пожизненному заключению и денежному штрафу на сумму 500 тысяч пакистанских рупий ( в пересчете - около 3 тысяч евро).

Суд в пакистанском городе Мултан в субботу, 21 декабря, приговорил университетского преподавателя Джунаида Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Как отмечается, Хафиза арестовали в марте 2013 года за "унизительные комментарии" о пророке Мухаммеде, которые преподаватель якобы публиковал в Facebook. С 2014 года его содержат в одиночной камере.
Адвокат, который сначала защищал Хафиза, получал угрозы, а в мае 2014 года был убит в его же адвокатской конторе.
В октябре этого года организация Amnesty International пыталась добиться отмены обвинений против Хафиза, но безрезультатно.
Закон о богохульстве в Пакистане (где большинство населения составляют мусульмане) наказывает за презрительные высказывания об исламе или пророке Мухаммеде.
По оценке экспертов американской Комиссии по вопросам международной религиозной свободы, сейчас в Пакистане в камерах смертников находятся около 40 человек, осужденных по этому закону.
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Теги: news, новости, Украина, Пакистан, казнь, учитель, богохульство, 7dniv, 7dnivinfo  
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