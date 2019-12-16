Лекарства на основе конопли легализовали в Британии

Национальная служба здоровья заявила, что врачи смогут назначить препарат "Эпидиолекс" с 6 января. Лекарство будут назначать взрослым и детям старше двух лет.





В Великобритании люди, больные тяжелой эпилепсией, смогут получить доступ к лекарствам на основе каннабиса с начала 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Клинические испытания показали, что пероральный раствор, содержащий каннабидиол, может уменьшить количество припадков до 40% у некоторых детей.

Лекарства будут использовать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии - синдрома Леннокса Гастаута и синдрома Дравета.

Отметим, что эпидеолекс - первое лекарство на основе каннабиноидов растительного происхождения, утвержденное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.