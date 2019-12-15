Мягкую посадку на землю впервые совершил корабль Starliner

Сообщается, что перед посадкой на спускаемой капсуле корабля успешно раскрылись парашюты. Капсула впервые совершила мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.





Американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому в ходе тестового полета не удалось состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье в 14:57 совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Об этом сообщает NASA.

Напомним, космический корабль Starliner в воскресенье, 22 декабря, вернут на Землю после неудачного испытания.