Образовались значительные очереди на границе с Польшей

По словам главы Гостаможслужбы, с выезда на въезд "перебросили максимум людей".





Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что на границе Украины и Польши образовались новогодние очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Нефьодова в Facebook.

"На границе традиционные уже новогодние очереди из Польши. Простите за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Пока стараемся сделать все, что можем с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически не способны. Для понимания - вот фото / видео со Смильнице онлайн - на нашей стороне есть свободное место! Со стороны поляков стоит очередь (кадр с их камеры наблюдения перед их шлагбаумом на въезд), там еще и куча людей на такс-фри идет", - сообщил чиновник.