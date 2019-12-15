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События Сегодня, 16:4953
Образовались значительные очереди на границе с Польшей
По словам главы Гостаможслужбы, с выезда на въезд "перебросили максимум людей".

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что на границе Украины и Польши образовались новогодние очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Нефьодова в Facebook.
"На границе традиционные уже новогодние очереди из Польши. Простите за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Пока стараемся сделать все, что можем с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически не способны. Для понимания - вот фото / видео со Смильнице онлайн - на нашей стороне есть свободное место! Со стороны поляков стоит очередь (кадр с их камеры наблюдения перед их шлагбаумом на въезд), там еще и куча людей на такс-фри идет", - сообщил чиновник.
"Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста... В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - отметил Нефьодов.
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Теги: news, новости, Украина, Польша, граница, пробки, 7dniv, 7dnivinfo  
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