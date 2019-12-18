Аналогичное найденному у Антоненко вещество использовалось при убийстве Шеремета

Сообщается, что к такому выводу пришли следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.





При убийстве журналиста Павла Шеремета путем подрыва автомобиля использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

"Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50", - говорится в сообщении.