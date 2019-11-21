В России заявили о готовности предоставить новые данные по делу крушения МН17

Чижов отметил, что Россия может предоставить данные для судебного слушания по делу MH17.





Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о не закрытии воздушного пространства над Донбассом в день крушения MH17. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, сообщают росСМИ.

"Россия готова предоставить данные для судебного слушания по MH17 в марте в Нидерландах", - сказал он Чижов.

Напомним, 3 декабря Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха.