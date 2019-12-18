 

Андрея Антоненко апелляционный суд оставил под стражей

События Вчера, 19:2539
Андрея Антоненко апелляционный суд оставил под стражей
Адвокаты настаивали на отмене содержания под стражей и избрании менее строгого пресечения для Антоненко. В апелляционной жалобе защитники Антоненко настаивали, что подозрение, объявленное их подзащитному, необоснованно.

В понедельник, 23 декабря, Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Прокуроры, в свою очередь, отметили о риске побега подозреваемого, сокрытие от следствия, уничтожение вещественных доказательств, давления на свидетелей и других неустановленных следствием лиц.
Во время прочтения судьей решения суда, в зале заседания присутствующие начали кричать "Позор!".
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Теги: news, новости, Украина, Шеремет, Убийство, Антоненко, суд, 7dniv, 7dnivinfo  
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