Андрея Антоненко апелляционный суд оставил под стражей

Адвокаты настаивали на отмене содержания под стражей и избрании менее строгого пресечения для Антоненко. В апелляционной жалобе защитники Антоненко настаивали, что подозрение, объявленное их подзащитному, необоснованно.





В понедельник, 23 декабря, Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Прокуроры, в свою очередь, отметили о риске побега подозреваемого, сокрытие от следствия, уничтожение вещественных доказательств, давления на свидетелей и других неустановленных следствием лиц.