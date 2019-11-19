Ракетный удар по эсминцу США в Черном море имитировала Россия

Отмечается, что пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки - ракетный эсминец США Ross, следовавший в порт Одесса.





Россия имитировала ракетный удар по американскому эсминцу в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.