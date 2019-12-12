Какие сегодня праздники, события - 25 Декабря

Национальные

Великобритания — традиционное обращение её королевского величества Елизаветы II к народу Содружества наций и Объединённого королевства;

Китайская Республика — День конституции.

Мозамбик — день семьи.

Пакистан — день Куайд-и-Азам.

Турция — День освобождения г. Газиантеп (1921).





Религиозные

Символизм Рождества Христова

Рождество Христово в церквях, пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в Японской православной церкви.





Католицизм

Адальсинда (715), наместница аббатства Маршиен, дочь святых Риктруд и Адальбода.

Святая Албурга из Уилтона (810), англосаксонская принцесса, жена Вульфстана, основавшего в 773 году аббатства Уилтон в Солсбери.

Александр Иерусалимский (конец II века — 251) священномученик, епископ и соправитель патриарха города Иерусалима (в то время город Элия Капитолина).

Анастасия (303), дева, мученица из г. Сирмий (ныне Сремска-Митровица).

Евгения (257), римская дева, дочь Святого Филиппа, мученица во времена императора Валерьяна.

Фольке (1231), блаженный, известный как Фольке тулузский и Фольке марсельский, менестрель из г. Джэн, монах и позднее глава цистерианского аббатства Торонет в департаменте Вар в современной Франции, в 1206 году становится епископом тулузским.

Блаженный Нера Толомеи (1287)

Жакопоне из Тоди, Италия (1306), францисканец, автор Стабат Матэр.

Ангелина (1435), известная как Ангелина из Корбара, Ангелина из Монтежове, Ангелина из Марчиано и Ангелина из Фолиньо, блаженная, в 1397 году организует в Фолиньо монастырь святой Анны.

Мария Тереза Вулленвебер, (1907), создатель и первый руководитель женского ордена Сестры сальваторианки 1888, причислена к лику святых Папой Павлом VI в 1968 году. Происходит из дворянской семьи из г. Гладбах в Германии.

Святой Альберт Чмиеловский, (1916), от рождения Адам, монах францисканского ордена, создатель мужского и женского орденов помощи бедным в г.Краков, Польша.





Православие

память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (ок. 348);

память преподобного Ферапонта Монзенского (1597);

память священномученика Александра, епископа Иерусалимского (251);

память мученика Разумника (Синезия) (270—275).





Именины

Ноэль и производные: Маноэль, Мануэль, Мануэлле, Нэделек, Нэделег, Нэлли, Ноэлия, Ноэлла, Ноэлле, Ноэллие, Ноэллина, Ноэллине, Новела, Новэленн, и т. д.

Эммануэль и производные: Эммануэлле, Иманоль

Иисус

также:

Адам

Александр

Альберт и производные: Альберта, Альберте, Альбертине, Альберто, Альбрехт, Альдеберт, и т. д.

Адальсинда и производные: Синдэл, Синди

Ангелина

Евгения

Якопоне

Наталья