 

Какие сегодня праздники, события - 25 Декабря

События / Жизнь Сегодня, 08:4231
Какие сегодня праздники, события - 25 Декабря
Национальные
Великобритания — традиционное обращение её королевского величества Елизаветы II к народу Содружества наций и Объединённого королевства;
Китайская Республика — День конституции.
Мозамбик — день семьи.
 Пакистан — день Куайд-и-Азам.
 Турция — День освобождения г. Газиантеп (1921).

Религиозные
Символизм Рождества Христова
Рождество Христово в церквях, пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в Японской православной церкви.

Католицизм
Адальсинда (715), наместница аббатства Маршиен, дочь святых Риктруд и Адальбода.
Святая Албурга из Уилтона (810), англосаксонская принцесса, жена Вульфстана, основавшего в 773 году аббатства Уилтон в Солсбери.
Александр Иерусалимский (конец II века — 251) священномученик, епископ и соправитель патриарха города Иерусалима (в то время город Элия Капитолина).
Анастасия (303), дева, мученица из г. Сирмий (ныне Сремска-Митровица).
Евгения (257), римская дева, дочь Святого Филиппа, мученица во времена императора Валерьяна.
Фольке (1231), блаженный, известный как Фольке тулузский и Фольке марсельский, менестрель из г. Джэн, монах и позднее глава цистерианского аббатства Торонет в департаменте Вар в современной Франции, в 1206 году становится епископом тулузским.
Блаженный Нера Толомеи (1287)
Жакопоне из Тоди, Италия (1306), францисканец, автор Стабат Матэр.
Ангелина (1435), известная как Ангелина из Корбара, Ангелина из Монтежове, Ангелина из Марчиано и Ангелина из Фолиньо, блаженная, в 1397 году организует в Фолиньо монастырь святой Анны.
Мария Тереза Вулленвебер, (1907), создатель и первый руководитель женского ордена Сестры сальваторианки 1888, причислена к лику святых Папой Павлом VI в 1968 году. Происходит из дворянской семьи из г. Гладбах в Германии.
Святой Альберт Чмиеловский, (1916), от рождения Адам, монах францисканского ордена, создатель мужского и женского орденов помощи бедным в г.Краков, Польша.

Православие
память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (ок. 348);
память преподобного Ферапонта Монзенского (1597);
память священномученика Александра, епископа Иерусалимского (251);
память мученика Разумника (Синезия) (270—275).

Именины
Ноэль и производные: Маноэль, Мануэль, Мануэлле, Нэделек, Нэделег, Нэлли, Ноэлия, Ноэлла, Ноэлле, Ноэллие, Ноэллина, Ноэллине, Новела, Новэленн, и т. д.
Эммануэль и производные: Эммануэлле, Иманоль
Иисус
также:
Адам
Александр
Альберт и производные: Альберта, Альберте, Альбертине, Альберто, Альбрехт, Альдеберт, и т. д.
Адальсинда и производные: Синдэл, Синди
Ангелина
Евгения
Якопоне
Наталья
Мария, Матэуш, Пётр и Сиемяслав.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, События, праздники, Зима, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?
Гороскоп на сегодня (25.12.19)
Гороскоп на сегодня (25.12.19)
Какие сегодня праздники, события - 25 Декабря
Какие сегодня праздники, события - 25 Декабря
Гороскоп на сегодня (24.12.19)
Гороскоп на сегодня (24.12.19)
Какие сегодня праздники, события - 24 Декабря
Какие сегодня праздники, события - 24 Декабря
Гороскоп на сегодня (23.12.19)
Гороскоп на сегодня (23.12.19)
Какие сегодня праздники, события - 23 Декабря
Какие сегодня праздники, события - 23 Декабря
Гороскоп на сегодня (22.12.19)
Гороскоп на сегодня (22.12.19)
Какие сегодня праздники, события - 22 Декабря
Какие сегодня праздники, события - 22 Декабря
Гороскоп на сегодня (21.12.19)
Гороскоп на сегодня (21.12.19)
Какие сегодня праздники, события - 21 Декабря
Какие сегодня праздники, события - 21 Декабря
Дополнительный выходной день ждет украинцев на следующей неделе
Дополнительный выходной день ждет украинцев на следующей неделе
Гороскоп на сегодня (20.12.2019)
Гороскоп на сегодня (20.12.2019)

Новости по теме

Какие сегодня праздники, события - 12 Декбря
Какие сегодня праздники, события - 12 Декбря
12-дек-2019, 08:57
Какие сегодня праздники, события - 7 Декабря
Какие сегодня праздники, события - 7 Декабря
7-дек-2019, 09:37
Какие сегодня праздники, события - 6 Декабря
Какие сегодня праздники, события - 6 Декабря
6-дек-2019, 08:22
Какие сегодня праздники, события - 12 Ноября
Какие сегодня праздники, события - 12 Ноября
12-ноя-2019, 09:48
Какие сегодня праздники, события - 29 Октября
Какие сегодня праздники, события - 29 Октября
29-окт-2019, 08:00

Последние новости

09:00
Политика
Преимущества электронной трудовой книжки назвали в Минэкономики
08:57
Политика
Из-за следственных действий не в полном объеме функционируют сервисы в Налоговой
08:55
События
Кофейни Starbucks и рестораны Maxim's Caterer разгромили протестующие в Гонконге
08:53
Политика
Закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций вступил в силу
08:51
Политика
В Японии арестовали за взятки экс-вице-министра
08:49
События
В США мужчина ограбил банк, а украденные деньги разбросал по улице
08:46
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (25.12.19)
08:42
События / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 25 Декабря
Вчера, 2019-12-24
21:09
Экономика
Выплату пенсий увеличил ПФУ
19:42
Политика / Экономика
Контракт на транзит газа "Нафтогаз" надеется подписать до 27 декабря
19:29
События
Без воды остались более 80 тыс. человек в Луганской области
19:10
Политика
Апелляцию на арест Кузьменко отклонил суд
18:50
Политика
Нового постпреда Украины при Совете Европы назначил Зеленский
18:45
Политика
Двух глав ОГА уволил Зеленский
16:51
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (24.12.19)
16:20
Экономика
Прогноз курса доллара на 2020 год дал эксперт
16:19
Политика
Упорядочить оборот электронных сигарет в Украине планирует Кабмин
16:15
Политика
Пересечение админграницы с Крымом упрощает Кабмин
15:53
Политика
Закон о перезапуске ГБР подписал Зеленский
15:51
События
Ракетный удар по эсминцу США в Черном море имитировала Россия

Новости ТОП-7

Прогноз курса доллара на 2020 год дал эксперт373
О вероятности отмены безвиза с ЕС рассказали в МИД257
Гороскоп на сегодня (23.12.19)219
В России рассказали о цене транзита газа190
Условия для снятия санкций с России установили в США159
Образовались значительные очереди на границе с Польшей153
В Закарпатье неизвестные пытали а потом убили всех членов опергруппы СБУ148

Досуг

Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18110
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51131
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:26983
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11257
Как выбрать эффективное средство для самообороны?
Как выбрать эффективное средство для самообороны?
Товары для самообороны — очень популярная категория товаров среди населения больших городов
26-ноя-2019, 12:51329
Строительство коттеджа под ключ, как способ избавить себя от проблем
Строительство коттеджа под ключ, как способ избавить себя от проблем
Имея участок в черте населенного пункта или за городом, многие предпочитают использовать его под строительство
18-ноя-2019, 16:59378

События

Кофейни Starbucks и рестораны Maxim's Caterer разгромили протестующие в Гонконге
Кофейни Starbucks и рестораны Maxim's Caterer разгромили протестующие в Гонконге
Многие демонстранты в канун Рождества были одеты в маски и носили рога северного оленя на голове
Сегодня, 08:5545
В США мужчина ограбил банк, а украденные деньги разбросал по улице
В США мужчина ограбил банк, а украденные деньги разбросал по улице
Очевидцы собрали часть денег и вернули их в банк
Сегодня, 08:4936
Какие сегодня праздники, события - 25 Декабря
Какие сегодня праздники, события - 25 Декабря
25 декабря: праздники, события...
Сегодня, 08:4237
Без воды остались более 80 тыс. человек в Луганской области
Без воды остались более 80 тыс. человек в Луганской области
Жители остались без воды из-за отключения водоканала от электроснабжения
Вчера, 19:29100
Ракетный удар по эсминцу США в Черном море имитировала Россия
Ракетный удар по эсминцу США в Черном море имитировала Россия
Американский эсминец направлялся в Одессу
Вчера, 15:5160
В Киеве произошло ДТП с маршруткой, пострадали 7 человек
В Киеве произошло ДТП с маршруткой, пострадали 7 человек
Пьяный водитель автомобиля въехал в маршрутку
Вчера, 12:5975
7 Днів