В США мужчина ограбил банк, а украденные деньги разбросал по улице

После ограбления банка 65-летний Дэвид Уэйн Оливер разбросал деньги посреди улицы и кричал "Веселого Рождества".





В США, в городе Колорадо-Спрингс, преступник ограбил банк, после чего разбросал по улице украденные деньги. Об этом сообщила местная полиция в понедельник днем, которая задержала грабителя, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Очевидцы собрали часть денег и вернули их в банк.

Когда деньги в сумке грабителя закончились, он подошел к кафе Starbucks неподалеку сел перед ним и стал ждать арест.

Оливер содержится в тюрьме округа Эль-Пасо. Он собирается в первый раз предстать перед судом в четверг. Из документов не было ясно, есть ли у него адвокат, но известно, что ему назначили залог в 10 тыс. долларов.