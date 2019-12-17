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События Сегодня, 08:4932
В США мужчина ограбил банк, а украденные деньги разбросал по улице
После ограбления банка 65-летний Дэвид Уэйн Оливер разбросал деньги посреди улицы и кричал "Веселого Рождества".

В США, в городе Колорадо-Спрингс, преступник ограбил банк, после чего разбросал по улице украденные деньги. Об этом сообщила местная полиция в понедельник днем, которая задержала грабителя, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Очевидцы собрали часть денег и вернули их в банк.
Когда деньги в сумке грабителя закончились, он подошел к кафе Starbucks неподалеку сел перед ним и стал ждать арест.
Оливер содержится в тюрьме округа Эль-Пасо. Он собирается в первый раз предстать перед судом в четверг. Из документов не было ясно, есть ли у него адвокат, но известно, что ему назначили залог в 10 тыс. долларов.

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Теги: news, новости, Украина, США, ограбление, 7dniv, 7dnivinfo  
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