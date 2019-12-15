Кофейни Starbucks и рестораны Maxim's Caterer разгромили протестующие в Гонконге

Около 100 демонстрантов разгромили сеть кофеен Starbucks и Maxim's Caterers.





В Гонконге тысячи человек приняли участие в протестах против закона об экстрадиции на материковый Китай: произошли столкновения с полицией, разгром сети кофеен Starbucks и заведений питания Maxim's Caterer. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Многие демонстранты в канун Рождества были одеты в маски и носили рога северного оленя на голове, протестуя в торговых центрах и туристическом районе. Они скандировали лозунги: "Возродить Гонконг!", "Революция нашего времени!" и "Независимость Гонконгу!".

Заведения Maxim's Caterers стали объектов гнева демонстрантов, после того, как дочь основателя компании, которая владеет местной франшизой, осудила протестующих в Совете ООН по правам человека в Женеве.