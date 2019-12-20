Волынские раскольники отпраздновали Рождество 25 декабря и тем самым раскололи раскольников, которые ранее раскололи киевских раскольников.

В этом году в Волынской епархии ПЦУ Епифания приняли решение праздновать Рождество 25 декабря. Об этом рассказал митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Прихожане Православной церкви Украины адресовали письмо владыке Михаилу с предложением провести рождественское богослужение - 25 декабря. Тогда митрополит с пониманием отнесся к этой инициативе и сообщил, что "может благословить службу рождественского богослужения 25 декабря".





"Говорят, что 25 декабря - католическое Рождество. На самом деле нет католического Рождества и православного Рождества. Есть Рождество и является его празднования по григорианскому календарю и по юлианскому календарю ", - заявил владыка Михаил.

По его мнению, некоторая часть людей, которые являются сторонниками празднования Рождества 7 января, чувствовать некий внутренний протест о праздновании 25 декабря. Однако, уверяет, это всего лишь сила привычки.

Однако ранее у Епифания отказались от идеи переносить Рождество. Реформа церковного календаря на сегодня имеет очень большие и реальные риски, сообщил Евстратий Зоря. "Поспешная календарная реформа внесёт смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - сообщил он.

Напомним, что именно 7 января православные христиане отмечают один из важнейших христианских праздников - Рождество. Эта дата традиционно принимается православными церквями за день рождения Иисуса Христа.