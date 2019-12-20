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События Сегодня, 13:5768
Волынские раскольники отпраздновали Рождество 25 декабря и тем самым раскололи раскольников, которые ранее раскололи киевских раскольников.
В этом году в Волынской епархии ПЦУ Епифания приняли решение праздновать Рождество 25 декабря.  Об этом рассказал митрополит Луцкий и Волынский Михаил.  Прихожане Православной церкви Украины адресовали письмо владыке Михаилу с предложением провести рождественское богослужение - 25 декабря.  Тогда митрополит с пониманием отнесся к этой инициативе и сообщил, что "может благословить службу рождественского богослужения 25 декабря".

"Говорят, что 25 декабря - католическое Рождество.  На самом деле нет католического Рождества и православного Рождества.  Есть Рождество и является его празднования по григорианскому календарю и по юлианскому календарю ", - заявил владыка Михаил.
По его мнению, некоторая часть людей, которые являются сторонниками празднования Рождества 7 января, чувствовать некий внутренний протест о праздновании 25 декабря.  Однако, уверяет, это всего лишь сила привычки.
Однако ранее у Епифания отказались от идеи переносить Рождество. Реформа церковного календаря на сегодня имеет очень большие и реальные риски, сообщил Евстратий Зоря. "Поспешная календарная реформа внесёт смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - сообщил он.
Напомним, что именно 7 января православные христиане отмечают один из важнейших христианских праздников - Рождество. Эта дата традиционно принимается православными церквями за день рождения Иисуса Христа.
7 января Рождество празднуют Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Грузинская, Иерусалимская, Сербская, Афонские монастыри, а также восточнокатолическая церковь и старообрядцы.
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Теги: news, новости, Украина, Рождество, 7dniv, 7dnivinfo  
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