Копию Tesla Cybertruck выставили на продажу за $10 тысяч

Копия пикапа Tesla Cybertuck, которую на прошлой неделе заметили на дороге в Химках, выставлена на продажу. За переделанное блогерами из ВАЗ-2109 транспортное средство просят 666 666 рублей





В интернете выставили на продажу самодельную копию нового пикапа Tesla Cybertruck. За автомобиль «2019 года выпуска» с пробегом 130 000 км просят 666 666 рублей, следует из описания на сайте «Авто.ру». В заголовке лота значится ВАЗ-2109 — на основе этой машины был создан «Cybertuck».

Хотя оригинальная разработка Tesla, как и ее копия, серебристого цвета, машина указана как зеленая. Объем двигателя составляет 1,6 л мощностью 81 л.с., коробка передач механическая, привод передний. Ремонта не требует, машина растаможена, паспорт транспортного средства оригинальный, уверяют продавцы. «Это первый и единственный cyber truck в России. Не повторится копия ручной работы!» — приводится на сайте комментарий продавца (орфография сохранена).

Над проектом работали четыре механика. Переделка ВАЗ-2109 в копию Cybertruck заняла 8 дней и стоила порядка 80 000 рублей, сообщила пресс-служба «Авто.ру». Корпус сделан из металлических листов, а вместо стекол установили поликарбонат.

Российские блогеры сделали свою версию Tesla Cybertruck на основе ВАЗ-2109