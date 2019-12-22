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События Сегодня, 14:5234
Копию Tesla Cybertruck выставили на продажу за $10 тысяч
Копия пикапа Tesla Cybertuck, которую на прошлой неделе заметили на дороге в Химках, выставлена на продажу. За переделанное блогерами из ВАЗ-2109 транспортное средство просят 666 666 рублей

В интернете выставили на продажу самодельную копию нового пикапа Tesla Cybertruck. За автомобиль «2019 года выпуска» с пробегом 130 000 км просят 666 666 рублей, следует из описания на сайте «Авто.ру». В заголовке лота значится ВАЗ-2109 — на основе этой машины был создан «Cybertuck».
Хотя оригинальная разработка Tesla, как и ее копия, серебристого цвета, машина указана как зеленая. Объем двигателя составляет 1,6 л мощностью 81 л.с., коробка передач механическая, привод передний. Ремонта не требует, машина растаможена, паспорт транспортного средства оригинальный, уверяют продавцы. «Это первый и единственный cyber truck в России. Не повторится копия ручной работы!» — приводится на сайте комментарий продавца (орфография сохранена).
Над проектом работали четыре механика. Переделка ВАЗ-2109 в копию Cybertruck заняла 8 дней и стоила порядка 80 000 рублей, сообщила пресс-служба «Авто.ру». Корпус сделан из металлических листов, а вместо стекол установили поликарбонат.
Российские блогеры сделали свою версию Tesla Cybertruck на основе ВАЗ-2109
Впервые этот автомобиль заметили на дороге в подмосковных Химках 18 декабря. Видео размещали пользователи и местные публичные страницы в социальных сетях. На ролике транспортное средство ехало с номерами Калужской области. ВАЗ-2109 переделали в Cybertruck авторы YouTube-канала «Пушка гараж». Они утверждают, что с нетерпением ждут комментарий главы Tesla Илона Маска, а тюнинг автомобиля «АвтоВАЗа» стал для них «просветительским проектом»: они хотели донести до широкой публики, что модернизировать автомобили можно оригинально и недорого, говорится в сообщении «Авто.ру».
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Теги: news, новости, Украина, Tesla, копия, CyberTruck, 7dniv, 7dnivinfo  
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Копию Tesla Cybertruck выставили на продажу за $10 тысяч
Копию Tesla Cybertruck выставили на продажу за $10 тысяч
Копия пикапа Tesla Cybertruck, которую на прошлой неделе заметили на дороге в Химках, выставлена на продажу
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