Баллистическую ракету, способную поражать цели в США испытали в Китае

Как сообщается, запуск ракеты состоялся 22 декабря в Бохайском заливе у берегов северного Китая.





Стратегическая субмарина военно-морского флота Китая провела испытательные стрельбы баллистической ракеты JL-3, которая способна нести ядерный заряд и поражать любые цели на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times.

Это уже четвертые испытания JL-3 за последние два года. Лодка Китайской Народной Республики провела запуск на фоне сообщения Пентагона о готовности к испытаниям ракет большой дальности Северной Кореей.

За запуском баллистической ракеты следили американские спутники. Они установили, что ракета летела в сторону Запада. Источники детали запуска не сообщили, но отметили, что он прошел успешно.

В Пентагоне заявил, что не располагает информацией о запуске.