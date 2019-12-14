Загороднюк заявил что полное перемирие ожидается с 1 января

Сообщается, что пока не будет озвучено название новых точек разведения сил на Донбассе но они уже известны и устраивают Украину.





Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ожидается полное перемирие с 1 января и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк.