Руководителя следственной группы по МН17 от Украины уволила ГПУ

По ее словам, ГПУ уволила руководителя следственной группы по МН17 от Украины и единого прокурора. Она также добавила, что соответствующую информацию она получила от нидерландских прокуроров.





Генеральная прокуратура уволила руководителя украинской следственной группы по делу о катастрофе МН17. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Фред Вестербеке, глава международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель", - отметила Сарган.